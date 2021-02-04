Isparta’da aranan 158 şahıs yakalandı

Isparta’da emniyet ekipleri, ocak ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 158 şahsı yakalayarak, adli makamlara sevk etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından ocak ayında il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda aralarında ‘hırsızlık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 24 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi E.K., ‘dolandırıcılıknitelikli hırsızlık’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan S.A., ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan S.B. ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan H.Y. isimli şahısların da bulunduğu çeşitli suçlardan aranan toplam 158 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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