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Meme kanserine yakalandı, gözünü kaybetti, 150 kanser hastasına umut oldu Kanseri yenen Cemaliye Bardakçı, kurduğu dernek sayesinde kanser hastalarına yardım ediyor

İHA

Isparta'da kansere yakalandıktan sonra uzun bir tedavi süreci geçiren ve hastalığı yenen Cemaliye Bardakçı, kurduğu dernek sayesinde bugüne kadar 150 kanser hastasına umut oldu.

Meme kanserine yakalandı, gözünü kaybetti, 150 kanser hastasına umut oldu Kanseri yenen Cemaliye Bardakçı, kurduğu dernek sayesinde kanser hastalarına yardım ediyor

Isparta’da kansere yakalandıktan sonra uzun bir tedavi süreci geçiren ve hastalığı yenen Cemaliye Bardakçı, kurduğu dernek sayesinde bugüne kadar 150 kanser hastasına umut oldu.
Isparta’da 14 yıl önce meme kanserine yakalanan 52 yaşındaki 2 çocuk annesi Cemaliye Bardakçı, Antalya, Ankara ve İstanbul’da tedavi gördü. Tedavi sürecinde gözünü kaybeden ve göz nakli olan Bardakçı, uzun bir sürenin ardından sağlığına kavuştu. Hastalık sürecinde yaşadıkları ve gözlemlediklerinden etkilenen Bardakçı, kanser hastalarına umut olmak için arkadaşlarıyla birlikte 2014 yılında Kanser Hastalarına Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Derneğin başkanlığını yapan Bardakçı, 7 yıldır kanser hastalarının yardımına koşuyor.
Kendisine 2007 yılında meme kanseri tanısı konulduğunu belirten Cemaliye Bardakçı, tedavi sürecinin zorluğunu anlattı. Bardakçı, “Isparta, Antalya, Ankara, İstanbul arası bir süreç yaşadım. Burada oturmuş bir onkoloji sistemi yoktu. Antalya’da tedavi aldım. Orada o zorlukları yaşadım. İnsanların çok zor durumda olduklarını gördüm. Aç susuz o radyoterapi için bekleyen insanları gördüm. En sonunda karı koca bir çiftin radyoterapi sürecinde sürekli sedyelerde kaldığına tanık olduk. Arkadaşımızdan biri ‘Para toplayalım da bu çifte verelim kalacak yer bulsunlar’ dedi. O çiftin de ‘Biz kalacak yerden ziyade birkaç gündür açtık, karnımızı doyuralım’ demesine, 23 aylık bebeklerin orada tedavi görmesine tanıklık ettik. Ben maddi sorun yaşamadım ama gördüklerim ve gözlemlediklerim çok zoruma gitti. Isparta’ya onkoloji ve radyoloji açılırsa bu hastalara el atmalıyım diye düşündüm” dedi.

“Maddi sıkıntısı olanlara yol gösteriyoruz”
Tedavi sürecinde gözünü kaybettiğini ve göz nakli olduğunu ifade eden Bardakçı, birçok organının da hastalık nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Kanser hastalığının kendisine güç verdiğine değinen Bardakçı, “6 arkadaşıma bu durumu açtım. ‘Isparta’da bir şeyler yapmalıyız’ dedim. Arkadaşlarımla dernek nedir bilmeden yola çıktık. Dernek iyi ki kurulmuş. Bazen çok zorlanıyoruz. Ama hastalara umut oluyoruz, nereden gelip nereye gideceğini bilmeyen hastalarımız var. Onları doktorlarla görüştürüyoruz. Tedavi olma süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Maddi sıkıntısı olanlara yol gösteriyoruz. Bir nevi aracıyız diyebilirim” diye konuştu.

“Birbirlerine umut oluyorlar”
Cemaliye Bardakçı, dernek binasında el işleri yaptıklarını belirterek, “Hastalarımız burada moral buluyorlar. Hepsi aynı dert sahibi oldukları için birbirlerine umut oluyorlar. Örnek olarak beni görüyorlar. Ben onlardan önce tedavisi tamamlanmış bir hastayım. Bu ayakta, biz neden ayakta kalmayalım diye düşünüyorlar. Canlı örneği gördüklerinde daha hoşlarına gidiyor” ifadelerini kullandı.
Dernek sayesinde bugüne kadar 150 kanser hastasına umut olduklarını kaydeden Bardakçı, “Bizim kanser hasta evimiz de var. İl dışı ve ilçelerden gelen hastalarımızı misafir ediyoruz. Evimizde 23 ay kalan hastalarımız oldu. Bunların giderleri tamamen bize ait. Maddi hiçbir şey almıyoruz. Eğer hasta gidemiyorsa belediyenin ambulansı ile hastaneye götürüp getirme şansımız oluyor” dedi.

“Bu hastalık bize vuruyorsa bir tekme de biz vuralım gitsin”
Kanser hastaları ve hasta yakınlarına seslenen Bardakçı, “Kanser hastaları hastayız diye köşeye çekilip oturmasınlar. Yakınları da ‘Sen hastasın, yapamazsın’ demesinler. Hastalarına moral ve umut olsunlar. Bu hastalık bize vuruyorsa bir tekme de biz vuralım gitsin. Hastalarımız buraya güçsüz, ağlayarak geliyorlar. Buradan çıkışta gülerek, oynayarak gidiyorlar” dedi.
Isparta Belediyesi bünyesindeki ISMEK tarafından kendileri için iki bebek üretildiğini ifade eden Cemaliye Bardakçı, bu bebeklerden birinin kemoterapi ve radyoterapi alınan süreçte üzgün ve saçları dökülmüş, diğerinin ise tedavi sonrası saçları çıkmış ve moralli bir kişiyi yansıttığını söyledi. Bardakçı, bu bebeklerin üretimine devam etmek istediklerini kaydetti.

“Yaptığımız örgü ve bebeklerle moral bulup bu hastalığı yenmeye çalıştım”
Selma Dikici de 2014 yılında meme kanseri hastalığı ile tanıştığını ve 14 ameliyat olduğunu söyledi. Dernek sayesinde moral bulduğuna değinen Dikici, “Burada yaptığımız örgü ve bebeklerle moral bulup bu hastalığı yenmeye çalıştım. 2 çocuk annesiyim. Onların ve torunlarımın sayesinde ayakta durabiliyorum. Onlar benim moral gücümü kuvvetlendiriyor” diye konuştu.

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