Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, sahasında Batman Petrolspor’u 20 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Barkın Kara x, Hicri Yıldırım xx, Burak Özer xx
Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız xxx, Kaan Dorak xx, Semih Üstün x (Muhammed Çoban dk. 65 x), Emir Kaan Gültekin xxx, Serdar Ümit Deniz xx, Efşan Geçgin xxx, Kadir xx, Nurettin Çakır xxx (Bilal Çebi dk. 90+1 ?), Mustafa Diler xxx, Kerem Pala x (Arif dk. 61 x), Emre Fırtına xx (Batuhan Demirel dk. 90+2 ?)
Batman Petrolspor: Akın Köroğlu xx, İbrahim Yakup İnal x, Erdi Bakırcı x, Okan Toprak x, Emre Aydın x, Onur Alkan x, Özgen Erdem xx, Veysel Karadağ x, Furkan Parsak x (Melik Yeğin dk. 70 x), Umut Aslan x (Hüseyin Çiray dk. 75 x), Nezir Özer x
Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 63), Nurettin Çakır (dk. 88 ) (Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar: Nurettin Çakır, Kaan Dorak, Semih Üstün, Muhammed Çoban (Isparta 32 Spor), Emre Aydın, Özgen Erdem, Hüseyin Çiray (Batman Petrolspor)
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