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3. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Batman Petrolspor: 0

İHA

3. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Batman Petrolspor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, sahasında Batman Petrolspor’u 20 mağlup etti.

Stat: Atatürk
Hakemler: Barkın Kara x, Hicri Yıldırım xx, Burak Özer xx
Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız xxx, Kaan Dorak xx, Semih Üstün x (Muhammed Çoban dk. 65 x), Emir Kaan Gültekin xxx, Serdar Ümit Deniz xx, Efşan Geçgin xxx, Kadir xx, Nurettin Çakır xxx (Bilal Çebi dk. 90+1 ?), Mustafa Diler xxx, Kerem Pala x (Arif dk. 61 x), Emre Fırtına xx (Batuhan Demirel dk. 90+2 ?)
Batman Petrolspor: Akın Köroğlu xx, İbrahim Yakup İnal x, Erdi Bakırcı x, Okan Toprak x, Emre Aydın x, Onur Alkan x, Özgen Erdem xx, Veysel Karadağ x, Furkan Parsak x (Melik Yeğin dk. 70 x), Umut Aslan x (Hüseyin Çiray dk. 75 x), Nezir Özer x
Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 63), Nurettin Çakır (dk. 88 ) (Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar: Nurettin Çakır, Kaan Dorak, Semih Üstün, Muhammed Çoban (Isparta 32 Spor), Emre Aydın, Özgen Erdem, Hüseyin Çiray (Batman Petrolspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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