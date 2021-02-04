Isparta Belediyesi’ne yeni vidanjör aracı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle, belediye bünyesine yeni bir vidanjör aracı daha kazandırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen araçla birlikte, belediyeye kazandırılan araç sayısı 36’ya yükseldi. Başkan Başdeğirmen, “Amacımız şehrimize en güzel hizmeti verebilmek, vatandaşlarımızın bu tür araçlara ihtiyacı olduğu zaman bekletmemek, ihtiyaç olduğu anda işini görebilmektir” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve gelmesinin ardından geçen süreç içerisinde bugüne kadar kazandırdığı araç sayısı 36’ya yükseldi. Her geçen gün araç filosunu güçlendiren Isparta Belediyesi son olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen vidanjöre kavuştu. Bakanlık tarafından hibe olarak gönderilen vidanjör hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehre gelen vidanjörle ilgili olarak bilgiler aldı.

Belediye bünyesine yeni bir araç daha kazandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. Bakanımız talebimizi geri çevirmeyerek Isparta’mızın ihtiyacı olan vidanjörün gelmesinde emeği çoktur. Ayrıca bakan yardımcılarımıza ve genel müdürlerimize de teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizden bu yana belediyemizin ihtiyacı olan 35 aracı kazandırmıştık, bu araçla sayımız 36’ya çıkmış oldu. Yine bir hafta, 10 gün içerisinde tam donanımlı ambulansımızı da belediyemize kazandırmış olacağız. Belediyemizin çalışma kalitesini yükseltmesi amacıyla ihtiyacımız olan tüm araçlara sahip oluyoruz. Amacımız şehrimize en güzel hizmeti verebilmek, vatandaşlarımızın bu tür araçlara ihtiyacı olduğu zaman bekletmemek, ihtiyaç olduğu anda işini görebilmektir. Bundan sonra da şehrimizin ihtiyacı olan araçları hep birlikte el birliği ile çalışarak Isparta’mıza kazandıracağız. Bu araçlar Isparta’mıza hayırlı olsun” dedi.

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