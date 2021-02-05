Eğirdir Gölü’nde kaçak avlanılan 300 kilogram canlı kerevit göle bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir Gölü’nde kaçak avlanılan 300 kilogram canlı kerevit göle bırakıldı

İHA

Eğirdir Gölü’nde kaçak avlanılan 300 kilogram canlı kerevit göle bırakıldı

Eğirdir Gölü’nde kaçak avlanma ile ilgili yapılan denetimlerde 460 adet kerevit pinteri ele geçilirken, bunların içinden çıkan toplam 300 kilogram canlı kerevit göle bırakıldı.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından dün Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimde, Eğirdir ilçesi Sorkuncak Karabağlar mevkiinde dip taraması sonucu tespit edilen sahipsiz 460 adet kerevit pinterine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği el konuldu. Pinterlerden çıkan takriben 300 kg kerevit ise canlı olarak göle bırakıldı.
Av yasağının başlamasının üzerinden 3 ay gibi bir süre geçmesine rağmen halen üreme dönemindeki bireylerin avlanılmasının göldeki kerevit stokuna zarar verdiği, bu nedenle kaçak avcılıkla ilgili denetimlerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da Senir beldesi ikinci kez karantinaya alındı
YEREL HABERLER Isparta’da Senir beldesi ikinci kez karantinaya ...
ITSO Başkanı Tutar: “ Yalvaç’ın Isparta ekonomisi ve ihracatına çok önemli katkısı var”
YEREL HABERLER ITSO Başkanı Tutar: “ Yalvaç’ın Isparta ekonomisi ve ...
Isparta Belediyesi’ne yeni vidanjör aracı
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’ne yeni vidanjör aracı
3. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Batman Petrolspor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Batman Petrolspor: 0
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Otizmli çocuklarımızın uzaktan eğitimleri için de içerikler hazırladık" “Salgın otizmli çocuklarımıza büyük güçlükler çıkardı, bunun farkındayız” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenen Isparta Otizm Kongresi’ne katıldı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Otizmli çocuklarımızın ...
Meme kanserine yakalandı, gözünü kaybetti, 150 kanser hastasına umut oldu Kanseri yenen Cemaliye Bardakçı, kurduğu dernek sayesinde kanser hastalarına yardım ediyor
YEREL HABERLER Meme kanserine yakalandı, gözünü kaybetti, 150 kanser ...
Isparta’da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı JASAT yakaladı
YEREL HABERLER Isparta’da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Isparta’da aranan 158 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da aranan 158 şahıs yakalandı
Gelendostspor yeni transferlerle daha güçlü
YEREL HABERLER Gelendostspor yeni transferlerle daha güçlü
Isparta’nın nüfusu 4 bin 610 kişi azaldı
YEREL HABERLER Isparta’nın nüfusu 4 bin 610 kişi azaldı
Isparta’da 350 öğrenci ücretsiz kayak öğreniyor
YEREL HABERLER Isparta’da 350 öğrenci ücretsiz kayak öğreniyor
Arıza yapan aracı çekiciye yüklerken otomobil çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Arıza yapan aracı çekiciye yüklerken otomobil çarptı: ...
Burdur’dan Isparta’ya bölgesel kalkınma ziyareti ITSO Başkanı Tutar: “Birlikte hareket edeceğiz ve birlikten kuvvet doğacak”
YEREL HABERLER Burdur’dan Isparta’ya bölgesel kalkınma ziyareti ITSO ...