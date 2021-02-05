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Isparta’da kazaya karışan sürücü aracını bırakıp kaçtı 2 otomobil kavşakta çarpıştı Taklalar atan otomobilden yara almadan kurtuldu

İHA

Isparta’da kazaya karışan sürücü aracını bırakıp kaçtı 2 otomobil kavşakta çarpıştı Taklalar atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Isparta’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı. Diğer otomobil sürücüsü ise taklalar atan araçtan yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Gülevler Mahallesi 106 Cadde ile 232 Cadde kesişimindeki Fatih Erkek Kur’an Kursu kavşağında meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 32 AG 197 plakalı otomobil ile Mehmet E. T.'nin idaresindeki 32 ABT 919 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 32 AG 197 plakalı otomobil taklalar atarak yol kenarında yan durdu. Bu sırada diğer otomobil sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taklalar atan ve hurdaya dönen aracın sürücü Mehmet E. T. kazadan yara almadan kurtuldu. Araçlar yoldan çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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