Isparta’da işçi emeklisi olan Mehmet Cemal Halıcı (76), 32 yıldır hiçbir toplantıyı kaçırmadan belediye meclis oturumlarına katılıyor. Meclis üyesi gibi salona gelip koltuğuna oturan Halıcı, toplantı sona ermeden ayrılmıyor.

Isparta’da yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Cemal Halıcı, eğitim öğretimini tamamladıktan sonra kentte farklı sektörlerde çalıştı. 2 çocuk babası Halıcı, 1989 yılında Isparta Belediye Meclisi toplantılarını takip etmeye başladı. Halıcı, aradan geçen süreçte belediye başkanları Altan Raşit Civan (19891994), Mehmet Aybatılı (19941999), Yusuf Ziya Günaydın (19992004), Hasan Balaman (20042009), Yusuf Ziya Günaydın (20092019) ve Şükrü Başdeğirmen’in (2019günümüz) yönettiği tüm meclis toplantılarına katılım sağladı. Yüzlerce meclis üyesinin değiştiği Isparta Belediye Meclisi’nde 32 yıldır değişmeyen tek isim o oldu.



Meclis üyesi gibi gelip koltuğuna oturuyor

Mehmet Cemal Halıcı, her meclis toplantısına saatinden önce geliyor ve bir belediye meclis üyesi gibi salona girip, herkese selam verdikten sonra koltuğuna oturuyor. Gündem maddelerini inceleyen Halıcı, tüm dikkatiyle toplantıları takip ediyor. Halıcı, toplantı bitmeden de salondan ayrılmıyor.



“32 yıldır fahri belediye meclis üyesiyim”

Halıcı, 1989 yılında Isparta Belediye Başkanı seçilen Altan Raşit Civan döneminden bugüne kadar 32 yıldır fahri belediye meclis üyeliği yaptığını söyledi. Ayrıca Mimar Sinan Camii’ndeki cenaze işlerine yardımcı olduğunu belirten Halıcı, 1976 yılından bugüne 8 bin cenaze işlemine fahri olarak yardımcı olduğunu belirtti.



“Halka açık ama benden başka gelen yok”

Belediye meclislerinin halka açık yerler olduğunu kaydeden Mehmet Cemal Halıcı, “Ancak benden başka gelip takip eden yok. Gelsinler onlar da takip edip, madalya alsınlar. Bugüne kadar 2 kez plaket aldım. Bu yıl da bir plaket bekliyorum. Her toplantıya iştirak ettim. Saatinden önce gelirim, yerimi alırım. İş isteyene iş çok, istemeyene yok” diye konuştu.

Halıcı, her belediye yönetiminin kendine göre bir yönetim anlayışı olduğunu belirterek, tüm belediye başkanları ve meclis üyelerinin memleket için gayret ettiğini sözlerine ekledi.

