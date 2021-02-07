Isparta'da bir yılda 3 bin 423 ton alabalık, 783 ton kerevit ihraç etti

Isparta’dan 2020 yılında Rusya, Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye alabalık, kerevit, çipura, levrek ve sudak balığı ihraç edildi.

Türkiye’nin önemli tatlı su kaynaklarından Eğirdir Gölü’ne sahip olan Isparta, kerevit üretiminde birinci sırada yer alıyor. Ayrıca balık çiftçileriyle de önemli bir yere sahip olan kentte Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda onay belgesi bulunan 4 balıkçı ürünleri işleme tesisi bulunuyor. Isparta’dan 2020 yılında başta Rusya olmak üzere Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerine onay belgesi bulunan işletmelerden 3 bin 423 ton alabalık, 783 ton kerevit, 120 ton çipura, 85 ton levrek, 66 ton sudak balığı ihracatı gerçekleştirildi.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ürünleri işleme tesislerini ziyaret ederek, gerekli denetimlerini gerçekleştiriyor. Denetimlerde işletmelerin taşıması gereken asgari teknik, hijyen ve altyapı şartları, balıkçılık ürünleri için sağlık standartları ve HACCP sistemi ile ilgili kontroller yapılarak, vatandaşların sağlıklı balıkçılık ürünlerini tüketmesi amaçlanıyor.

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