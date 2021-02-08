Vali Seymenoğlu, derece alan başarılı kayakçıları kutladı

Davraz Kayak&Snowboard Okulu sporcuları, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bursa Uludağ’da 2022 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Alp Disiplini Kayak Yarışmalarında önemli başarılar elde ettiler. B grubu Alp Kayak Yarışmalarında Isparta Davraz Kayak Spor Kulübü 7 sporcusuyla 5 madalya kazandı. Kulüp sporcularından; Azra Uğuz U14 kızlar 2. gün büyük slalom 3.sü Merve Tuncel büyük kadınlar 2.gün büyük slalom 3.sü, Murat Akpınar büyük erkekler 2.gün büyük slalom 2.si, Rânâ Gözde Aydın U18 kadınlar 1. gün büyük slalom 3.sü, Merve Tuncel büyük kadınlar 1.gün büyük slalom 3.sü, Yiğit Saraçoğlu U18 erkekler büyük slalom 6.sı ve Ecrin Uğuz U12 kızlar büyük slalom 7.si olarak büyük birer başarıya imza attılar.

Vali Ömer Seymenoğlu sporcuları ve antrenörlerini kabul ederek başarılarını kutladı ve sporcularla tanıştı. Spora verdikleri önemin sonucunda böyle başarılı dönüşler almanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Vali Seymenoğlu, “Sizler bizim için çok önemlisiniz. Sizler de sizden sonra gelecek olan genç sporcular için çok önemlisiniz. Bu sorumluluğu da sizlerde görüyorum aldığınız başarılı sonuçlar bunun göstergesi. Hepinizi çok çok tebrik ediyorum, hocalarınızı ve aileleriniz başta olmak üzere.” dedi.

Kayak sporuna sadece kulüp bazında değil bireysel olarak da destek verdiklerini kaydeden Vali Seymenoğlu, “Daha fazla gencimize ulaşmak gayesiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaremiz bir protokol kapsamında şu anda 350 öğrencimize, kayak malzemelerini temin ederek ücretsiz olarak kayak eğitimi vermeye başladı. Emin olun ki onların arasında da sizler gibi başarılı sporcular çıkacaktır. Bu sayıyı önümüzdeki yıl daha da arttıracağız.” dedi.

Davraz Kayak Spor Kulübü Başkanı Kubilay Oktay Başyiğit ise Vali Ömer Seymenoğlu’na geldiği günden beri kendilerine verdiği destek için minnettar olduklarını belirterek “Daha öncesinde kayak odamız yokken şu anda yeni spor salonunda bir odamız var. Bu destekler bizleri başarıya götürüyor emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Seymenoğlu ardından başarılı sporcularla tek tek tanışarak bir süre sohbet etti, görüşme sonunda kayakçılarla fotoğraf çektirerek hediye verdi.

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