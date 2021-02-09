Davraz Kayak Spor Kulübü, Alp Kayak yarışmalarında 5 madalya kazandı Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Başarıların katlanarak devam edeceğine inancım tam”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Davraz Kayak Spor Kulübü, Alp Kayak yarışmalarında 5 madalya kazandı Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Başarıların katlanarak devam edeceğine inancım tam”

İHA

Davraz Kayak Spor Kulübü, Alp Kayak yarışmalarında 5 madalya kazandı Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Başarıların katlanarak devam edeceğine inancım tam”

Türkiye Kayak Federasyonu Faaliyet Programında yer alan Alp Disiplini Kayak Yarışmaları Bursa Uludağ’da 2022 Ocak tarihleri arasında yapıldı. B grubu Alp Kayak Yarışmalarında Isparta Davraz Kayak Spor Kulübü, dereceleriyle göz doldurdu. Davraz Kayak Spor Kulübü sporcuları, kendi imkanlarıyla katıldığı yarışmada 5 madalya kazandı.
Davraz Kayak Spor Kulübü Başkanı Kubilay Oktay Başyiğit, Fahriye Esra Başyiğit Gönendi, Burak Gönendi, sporcular Azra Oğuz, Ecrin Oğuz, Rana Gözde Aydın, Utku Berke Topuz, Murat Akpınar ve Yiğit Saraçoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarete sporculardan Merve Tuncel rahatsızlığı nedeniyle katılamadı.
Isparta’nın uzun yıllar özlem çektiği spora ve gençliğe önem veren bir belediye başkanına kavuştuğunu söyleyen Davraz Kayak Spor Kulübü Başkanı Kubilay Oktay Başyiğit, “Göreve gelmenizle birlikte spora verilen önem hat safhaya ulaştı. Yaptığınız çalışmalar, gençliğe verdiğiniz önemle, 32 milyon liralık spor tesisleri yatırımlarıyla spora karşı ne kadar hassas olduğunuzu bütün Isparta gördü. Bu duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz, bizleri onurlandırıyorsunuz” dedi.

"Bugün benim onur, gurur günümdür"
‘Sizlerle birlikte Isparta’nın geleceğini, yükselişini izlemeye başladık’ diyen Başyiğit, altyapıdan yetişecek sporcuların gelecekte Isparta’ya ışık tutacağını söyledi. Bu sahaların yapılmasının, altyapıdan gençlerin yetişmesinin Isparta’nın önünü açacağını kaydeden Başyiğit, “Spora bakış açınız, gençliği kucaklayışınız, yaptığınız yatırımlar bizleri sevindirdi” derken, kayak sporunun önemine işaret etti. Başyiğit, çok fazla kayak kulübünün bulunmadığını aktarırken, kulüp olarak Isparta’yı temsil ettiklerini ve yarışmalarda aldıkları dereceler hakkında bilgiler verdi. Başkan Başdeğirmen’in spora ve sporcuya verdiği önemin ortada olduğunu dile getiren Başyiğit, “Bugün benim onur, gurur günümdür. Arkamızda dağ gibi bir başkanımız var, Isparta Belediyemiz var. Sporcular olarak, gençlik olarak bizlere kapılarınızı açtığınız, kucakladığınız için sporcularım ve şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

"5 madalyla bizim için onur kaynağıdır"
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, kayak sporcuları ve kulüp idarecilerini almış olduğu başarılı sonuçlardan dolayı kutladı. Isparta’nın Davraz Kayak Merkezi gibi önemli bir değere sahip olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu kayak merkezinde hazırlanarak, Türkiye çapında sporcularımızın dereceler almaları bizleri mutlu ediyor. Uludağ’da yapılan müsabakada 7 arkadaşımızın, 5 madalya ile şehrimize dönmesi bizim için büyük bir onur kaynağıdır. Hocalarımızı ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.

"Davraz'ın altyapısı çok iyi"
Türkiye’de spor denilince ilk akla futbolun geldiğini anlatan Başkan Başdeğirmen, “Bizim bölgemizin en önemli spor dallarından birisi kayak sporu. Davraz Kayak Merkezimiz var, merkezimizin çok güzel pistleri var. Altyapısı çok iyi. Çok emek verilmiş ve büyük yatırımlar yapılmış bir merkez. Kardeşlerimizin bu spor dalında olmaları bizim için çok önemli. Bizde kayak sporunun yanında olmak, destek vermek istiyoruz. Diğer kulüplerimizin çoğuna yardımda bulunduk, yardımcı olmaya da devam ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın da daha başarılı olmaları, üst seviyelere çıkabilmeleri için de elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Çocuklarımızın bu başarılarına bizlerde her zaman destek olmak isteriz. Daha sonraki müsabakalarda da alınan madalyaların, elde edilen başarıların katlanarak devam edeceğine inancım tamdır. Davraz Kayak Merkezi ile sporcularımızla birlikte Isparta’mızın adının duyulması kadar güzel bir şey yok. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyor, başarılarınızın artarak devamını diliyorum” görüşlerine bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “1500 TOKİ konutunun projesi bitmek üzere”
YEREL HABERLER Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “1500 TOKİ ...
Lavanta kokulu 261 nüfuslu köyde Covid-19 vakası görülmedi Köy muhtarı Gürol Yılmaz: “Yerleşik düzende olan köylülerimizde vaka görülmedi” “Biz bu durumu lavantaya bağlıyoruz”
YEREL HABERLER Lavanta kokulu 261 nüfuslu köyde Covid-19 vakası ...
Isparta’da kumar baskınında yakalanan 23 kişiye 91 bin lira ceza
YEREL HABERLER Isparta’da kumar baskınında yakalanan 23 kişiye 91 ...
Depoda 2.80 TL’ye satılan elma market ve pazarlarda 8-10 TL Gelendost Belediye Başkanı Sezgin’den marketlerde 10 TL’ye satılan elma tepkisi: “Kar marjlarınızı rekolteye göre düşürün” “8-10 TL’lik elma fiyatı tüketimi düşürüyor”
YEREL HABERLER Depoda 2.80 TL’ye satılan elma market ve pazarlarda ...
Koronavirüs, mor renkli köyde görülmedi
YEREL HABERLER Koronavirüs, mor renkli köyde görülmedi
Isparta’da meyvebirlik kurulması için harekete geçildi ITSO Başkanı Tutar: “Isparta elmada 10 milyon dolar ihracat yapıyor”
YEREL HABERLER Isparta’da meyvebirlik kurulması için harekete ...
Isparta Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
Vali Seymenoğlu, derece alan başarılı kayakçıları kutladı
YEREL HABERLER Vali Seymenoğlu, derece alan başarılı kayakçıları ...
Isparta’da mutasyonlu vakalar KYK yurdunda izole edilecek
YEREL HABERLER Isparta’da mutasyonlu vakalar KYK yurdunda izole ...
Isparta’da 7 bin metrekarelik yeni park alanı
YEREL HABERLER Isparta’da 7 bin metrekarelik yeni park alanı
Isparta'da bir yılda 3 bin 423 ton alabalık, 783 ton kerevit ihraç etti
YEREL HABERLER Isparta'da bir yılda 3 bin 423 ton alabalık, 783 ton ...