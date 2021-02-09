Eğirdir Triatlonu 14-15 Ağustos’ta gerçekleştirilecek

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 1415 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Triatlon Federasyonu ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile 18’nci Triatlon yarışları düzenlenecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Organizasyon Sorumlusu Onur Şentürk ve Isparta İl Temsilcisi Çetin Meydan’dan oluşan bir heyet Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ile birlikte Kaymakam Adem Çelik’i makamında ziyaret etiler. Ziyarette Eğirdir Triatlonu ile ilgili ayrıntıları ve sözleşmeyi incelediler.

1415 Ağustos 2021 tarihinde Eğirdir'de yapılacak olan yarışlar Türkiye Triatlon Federasyonu 2021 yılı final yarışı olacak.

Minikler, gençler, yıldızlar, elit ve yaş grupları kategorilerinde düzenlenecek yarışlarda tüm kategoriler puanlı olacak.

Türkiye Triatlon Federasyonu yarış yönergesine doğrultusunda pandemi önlemleri altında gerçekleştirilecek olan yarış programında geçen yıllardaki gibi teknik toplantı ve makarna partisi gibi etkinlikler düzenlenmeyecek.

Sporcular zamana karşı formatta teker teker start alacaklar ve ödül töreni sadece genel klasman için sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilecek.

2002 yılından beri düzenlenen Eğirdir Triatlon yarışı geçen yıl pandemi nedeniyle ilk defa yapılmadı.

Sporcular 1500 metre yüzme 40 km bisiklet, 10 km koşu yaparak yarışacak.

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