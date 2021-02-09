Eğirdir’in nüfusu 13 yılda 7 bin 627 kişi azaldı

– Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 2007 yılında 39 bin 64 olarak belirlenen nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 31 bin 435 olarak kayıtlara geçti. Eğirdir, son 13 yılda 7 bin 627 nüfus kaybı yaşadı.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Eğirdir'in 2019 yılında nüfusu 31 bin 632 iken 2020 yılında bu rakam 31 bin 435'e düştü. Yani Eğirdir'de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 197 kişi azaldı.

Eğirdir'de erkek nüfus 15 bin 834 kişi olurken kadın nüfus 15 bin 601 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle ilçemizin nüfusunun yüzde 50,37'ini erkek, yüzde 49,63'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.