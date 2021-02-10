Isparta’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında 89 Şubat 2021 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 105 gram bonzai, 10 gram eroin ve 53 adet narkotik hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.