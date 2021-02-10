Isparta’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında 89 Şubat 2021 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 105 gram bonzai, 10 gram eroin ve 53 adet narkotik hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.