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Pandemide lavanta yağına olan talep arttı Litresi 400-450 TL’ye satılan lavanta yağı yok satıyor Kuyucak köyü Muhtarı Yılmaz: “Türkiye’nin dışında Hollanda’dan da çok talep alıyoruz”

İHA

Pandemide lavanta yağına olan talep arttı Litresi 400-450 TL’ye satılan lavanta yağı yok satıyor Kuyucak köyü Muhtarı Yılmaz: “Türkiye’nin dışında Hollanda’dan da çok talep alıyoruz”

Isparta’da mor bahçeleriyle turizm değerine sahip olan lavanta, yağıyla da başta kozmetik olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor. Pandeminin yaşandığı bu sezonda litresi 400450 TL’den satılan lavanta yağına ilgi de arttı. Kentte bu sezon üretilen yaklaşık 5 ton lavanta yağında stoklar tükenmek üzere.
Isparta’da ‘lavanta kokulu köy’ olarak bilinen Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde turizm değeri olan lavanta, farklı sektörlerde de kullanılıyor. Haziran ayının ortalarında başlayan ve mor renge bürünen tarlalar binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ağustos ayının sonunda sona eren turizm sezonunun ardından lavantalar hasat ediliyor. Hasatla birlikte fabrikalara ve üretim merkezlerine götürülen lavantaların yağı çıkartılıyor. Isparta’da geçtiğimiz sezonda yaklaşık 5 ton lavanta yağı üretildi. Pandemin yaşandığı bu sezonda talep patlaması yaşayan lavanta yağı, adeta yok sattı. Birçok sektörde kullanılan ve litresi 400450 TL’den alıcı bulan lavanta yağında stoklar tükenmek üzere.

“Litresi 400450 TL’ye satılıyor”
Kuyucak Köyü Muhtarı Gürol Yılmaz, köyde yaklaşık 5 bin dekar alanda lavanta üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Lavantanın demet olarak satışı yapıldığı gibi yağının da çıkarıldığını belirten Yılmaz, “Köyümüzde yaklaşık 5 ton gibi lavanta yağı üretimimiz var. Lavanta yağının litresi şuanda 400450 TL bandında. Dışarıdan belki pahalı olarak gözüküyordur ama pahalı değil” dedi.

“Toplasak köyümüzde 100 litre yağ yoktur”
Bu sezon lavanta yağına çok talep geldiğini kaydeden Yılmaz, “Şuanda toplasak köyümüzde 100 litre yağ yoktur. Aşırı bir talep var. Türkiye’nin dışında Hollanda’dan da çok talep geliyor. 5055 kilo çiçek arasında net 1 litre lavanta yağı çıkartıyoruz” diye konuştu.
Lavanta yağının kozmetik dışında birçok sektörde kullanıldığına değinen Yılmaz, korona virüs salgını sürecinde lavanta yağının kullanımı ve talebinin arttığını söyledi.

“Gelecek sezon yağ üretimini 2 katına çıkartacağız”
Lavanta üreticisi Baysal Tezcan, eski kara kazanda lavanta kaynatarak yağını çıkarttığını söyledi. Lavanta hasat sezonunda kendi ihtiyacı kadar 100 litre yağ çıkarttığını belirten Tezcan, “İhtiyacım olduğu zaman satıyorum. Yurtiçi ve yurtdışından lavanta yağına talebimiz çok. Şuanda litresini 400450 TL arasında satıyoruz. Bu sene yok satıyoruz şuanda elimizde kalmadı. Bu sene yağ satışı biraz daha hızlandı. Üreticiler demet yaptığı için fazla yağ çıkarmıyorlar. Gelecek sezon yağ üretimini 2 katına çıkarmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu sezon 1.2 ton yağ çıkardık”
Üretici Erkan Tezcan da lavanta yağının çıkarılış sürecini anlattı. Lavanta bitkisinin tarladan kesilip geldikten sonra kazanlara atıldığını belirten Tezcan, “Kazanımız kaynadıktan sonra 5055 kilogram lavantadan 1 litre lavanta yağı çıkıyor. Bu sezon 1.2 ton sadece biz yağ çıkardık. Gelecek sene hedefimiz 3 ton yağ çıkarmak” dedi.

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