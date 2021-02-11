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Isparta’da çiçekçiler bir araya gelip dernek kurdu, tek fiyat belirledi Kentte çiçekçiler artık ortak hareket edecek Birlikte hareket eden çiçekçiler Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor

İHA

Isparta’da çiçekçiler bir araya gelip dernek kurdu, tek fiyat belirledi Kentte çiçekçiler artık ortak hareket edecek Birlikte hareket eden çiçekçiler Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor

Isparta’da hizmet veren 25 çiçekçi dernek altında birleşerek, tek fiyat politikasıyla ortak hareket etme kararı aldı. İlk özel etkinlik olarak 14 Şubat Sevgililer Günü’ne hazırlanan çiçekçilerin bir amacı da seyyar satıcılarla mücadele edebilmek.
Kent merkezinin farklı noktalarında hizmet veren çiçekçiler bir araya gelerek ‘Isparta Çiçekçiler Derneği’ adı altında birleşti. Aralık ayı sonunda kurulan dernek ile çiçekçiler, tek fiyat politikası belirleyip, ortak hareket edecek. Çiçekçilerin dernekleştikten sonraki ilk özel etkinliği ise 14 Şubat Sevgililer Günü. Bu kapsamda hazırlıklarını sürdüren çiçekçiler, seyyar satıcılarla mücadele etmek istiyor.

“Amacımız fiyat politikasını bir arada tutabilmek”
Isparta Çiçekçiler Derneği’nin kurucu başkanı 20 yıldır bu alanda hizmet veren Mehmet Tutum oldu. Tutum, Aralık ayında 25 çiçekçi bir araya geldiklerini belirterek, “Dernekleşme amacımız, sektördeki fiyat politikasını bir arada tutmak, korona virüs döneminde sektörümüzün zor zamanlarında bir arada olmaktır. Bundan sonra Isparta’da hepimiz birlik ve beraberlik içinde daha düzgün, daha temiz memleketimize daha iyi işler yapacağız” dedi.

“Özel günlerde çiçekçilerin en çok kullandığı ürün güldür”
14 Şubat Sevgililer Günü için işletmelerin hazırlıklarına başladıklarına değinen Tutum, “Özel günlerde çiçekçilerin en çok kullandığı ürün güldür. Güllerde fiyat politikamız belli oldu. Gülün tane fiyatı 15 TL’den başlıyor. Güllerin yanında Kazablanka, Gerbera, Hüsnü Yusuf ve diğer çeşitler hepimizin elinde mevcuttur. Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle sebebiyle Cuma günü akşam saat 21.00’den gece 12.00’ye kadar servimiz mevcuttur. Cumartesi günü sabah saat 10.00'dan akşam 17.00’ye kadar vatandaşlarımız yürüyüş mesafesindeki işletmelerimize gelip çiçeklerini temin edebilirler. Saat 17.00’den sonra gece 12.00’ye kadar bizler evlere servis yapabileceğiz” diye konuştu.

“Herkes aynı fiyata verecek, kimsenin müşterisi kaçmayacak”
Çiçekçi esnafı Canan Özbek de dernekleşmenin birlik ve beraberlik açısından iyi olduğunu söyledi. Çiçekçi esnafının daha önce birçok sorunu bulunduğuna değinen Özbek, “Özel günlerde dışarıdan seyyar satıcılar geliyordu. Biz dernek olarak zabıtaya başvurduk, zabıta onları engelleyecek. Fiyat açısından örneğin ben 5 liraya veriyordum, diğeri 10 liraya veriyordu. Şimdi fiyat belirledik, herkes aynı fiyata verecek. Kimsenin müşterisi kaçmayacak” dedi.
Özbek, Sevgililer Günü’nde en çok gül tercih edildiğini ancak üreticilerin fiyatları yüksek tutmasından dolayı henüz gül alımı yapamadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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