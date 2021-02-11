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Isparta Kızılay Kan Merkezi Müdürü Güzel’den Başkan Başdeğirmen’e plaket Başdeğirmen: “Vatanını, milletini, insanını seven herkes kan vermek için sıraya giriyor

İHA

Isparta Kızılay Kan Merkezi Müdürü Güzel’den Başkan Başdeğirmen’e plaket Başdeğirmen: “Vatanını, milletini, insanını seven herkes kan vermek için sıraya giriyor

Isparta Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Uğur Güzel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, kendilerine tahsis edilen kan alma birimi ile ilgili olarak plaket takdim etti.
Yıllardır Mimar Sinan Cami önünde çadır içerisinde zor şartlarda kan alma işlemi yapan merkeze, belediye Kaymakkapı Meydanında yeni yaptığı işyerlerinden birisini ücretsiz olarak tahsis etti ve kan alma birimi burada hizmet vermeye başladı.
Kaymakkapı Meydanında kendilerine kan alma biriminin tahsis edilmesinden dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Isparta Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Uğur Güzel, belediye sayesinde kendilerine tahsis edilen yeni yerle birlikte Türkiye’de sabit kan alma birimi diye tabir ettikleri merkezler içerisinde ilk üçe girdiklerini söyledi. Dr. Güzel, “Ortam hijyeninin sağlanması, iş akışı, bağışçı mahremiyetinin sağlanması, bağışçı konforunun oluşturulması bakımı gibi konularda Türkiye’de ilk üçe gireriz. En önemlisi hijyen ve diğer bir hususta iklimlendirmenin sağlanmış olması geliyor” diyerek, kendilerine bu yerin tahsisinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.
Mimar Sinan Caminin bulunduğu eski yerde ısıtmasoğutma sisteminin sağlanamamasının problem oluşturduğunu aktaran Dr. Güzel, “Şu anda bunların hepsi yeni yerimizde sağlanmış oldu. Kan bağışında 22 derecenin sağlanması, ortam hijyeninin sağlanması elimizdeki en kuvvetli şeydir” derken, günlük bağışçı sayılarından da bilgiler verdi.
“Ne yapacağını bilemediği anda karşısına Kızılay çıkıyor”
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kızılay Kan Merkezinin yapmış olduğu işin çok büyük önem taşıdığına işaret etti. Başkan Başdeğirmen, “Kan ihtiyacı olan bir kişi bu önemi daha da iyi biliyor. Ne yapacağını bilemediği anda karşısına Kızılay çıkıyor. Yapmış olduğunuz çalışmalarla ihtiyaç olan kanlar stokta bekleyerek vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap veriyor. Vatandaş olarak bizler o anı yaşamadan da bu işin ne kadar değerli olduğunu bilmemiz gerekiyor” derken, kan bağışının önemine değindi.
“Kan bağışı kapasitesini ne kadar arttırırsak biz insanlığa o kadar yardım etmiş oluruz”
Kızılay’ın vatandaşların sorunlarını giderebilmek amacıyla devamlı bir çalışma içerisinde bulunduğunu söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Türkiye’de ilk 3’te olduğumuzu düşünüyoruz’ demeniz Isparta anlamında bize gurur verdi. Belediye olarak yapmış olduğumuz çalışmayla daha sağlıklı, güzel, hijyenik bir ortama geçmeniz insanın hem güvenini artırıyor, hem de oradaki algılarını yükseltiyor. Belediye olarak böyle bir hizmeti yapmış olmaktan bende çok memnunum. Uzun süredir böyle modern bir yerde hizmet verememiştiniz. Kızılay’ımız tüm insanlığa hizmet veren bir kurum. Bu yaptığımız çalışma bizleri de mutlu etti. Yeterli mi, değil. Sizleri her zaman destekliyoruz. Ortamın sağlıklı ve modern olması elbette önemli ancak onun içerisini doldurmak, süreklilik kazandırmak devamlı bağışçılarımızın kan vermesi çok önemli. Vatandaşlarımız kan bağışı noktasında duyarlı. Yeni yerin önünden ne zaman geçsem her zaman dolu gördüm. Vatandaşlarımız severek, gönüllü olarak geliyor, kan bağışında bulunuyor. Vatanını, milletini, insanını seven herkes kan vermek için sıraya giriyor. Bizlerde aynı düşünceyle hem yer anlamında hem de kan verilmesi anlamında güzel şeyler olacağı inancındayız. Sizin memnuniyetiniz bizi de memnun etti. Bundan sonra yapmamız gereken vatandaşlarımızla beraber oranın etkinliğini arttırarak kan bağışının sayısını yükseltmektir. Kan bağışı kapasitesini ne kadar arttırırsak biz insanlığa o kadar yardım etmiş oluruz, vücudumuzun zekatını da bu şekilde vererek Allah katında da sevap işlemiş oluruz. Sizlere emeklerinizden, vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” görüşlerinde bulundu.

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