Isparta Belediyesi’nden özel halk otobüslerine Covid-19 desteği Belediye Meclisi kararıyla otobüs başı çalışma ruhsat bedelleri alınmadı Başkan Başdeğirmen: “Bizler bu zor günlerde sizlerin yanındayız”

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, pandemi sürecinde zor günler yaşayan kooperatiflerinin 2020 yılı için otobüs başı çalışma ruhsat bedellerinin silinmesinden dolayı teşekkür etti.

Isparta Belediyesinin şubat ayı meclisinde Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin Covid19 dolayısıyla 2020 yılı çalışma ruhsat bedellerinin alınmaması yönünde karar alınmıştı. Karar AK Parti ile bağımsız meclis üyelerinin evet oyu ile meclisten geçmiş ve 2020 yılı için araç başına alınması gereken ve tahakkukları yapılan KDV dahil 6 bin 600 lira yıllık çalışma ruhsat bedellerinin ve işlemiş olan gecikme faizlerinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Bu gelişme sonrasında Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, teşekkür etti.

Sabahın ilk ışıklarından gecenin geç saatlerine kadar hizmet verdiklerini, önemli bir kamu hizmeti sunduklarını söyleyen Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, Covid19 sürecinde etkilenen esnaf guruplarından birisi olduklarını söyledi. Yapmış oldukları iş gereği maliyetli bir sektör içerisinde olduklarını söyleyen Daşdöner, “Pandemi sürecinde mazot alamadığımız, durma noktasına geldiğimiz anlar dahi oldu. Ancak çok şanslı bir esnaf gurubuyuz, sizin gibi esnaf dostu bir belediye başkanı ile çalışıyoruz. En dara düştüğümüz anlarda bize el attınız, o müşkül durumlarda bizi kurtararak, bir yıldır toplu taşımanın aksamadan devam etmesini sağladınız. Bu konuda çok müteşekkiriz, esnaflarımız bu konuda çok rahatlama hissediyorlar. Bu süreçte hizmet aksamasın, devam etsin diye çaba gösterdik. Bu süreci sizlerle beraber götürüyoruz. Her dara düştüğümüzde bizlerin yanında oldunuz. Çok şanslıyız, sizin gibi bir belediye başkanı ile çalışıyoruz. Temsil etmiş olduğum 157 esnafım, 250 çalışanım adına bizi batmadan ayakta durmamızı sağladığınız için teşekkür ediyorum” dedi.



“Esnafımızın, vatandaşlarımızın borçlarını öteledik”

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, son bir yıldır Covid19 dolayısıyla dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de zor günler geçirdiğini belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Bizim öyle bir liderimiz var ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya örnek olan, her türlü desteği vererek yürümeye devam ediyor. Bizlere vermiş olduğu imkanlar, izinler dahilinde esnafımıza, sizlere destek verdik. Sizlerde ‘desteğe ihtiyacımız var’ deyince bizde bunları yaptık. Geldiğimiz günden bu yana sizlerle beraberiz. Sayın Cumhurbaşkanımız salgın hastalık dönemi için kamu kurumlarının, belediyelerin kira almayabileceğini belirterek ‘kira paralarını almayabilirsiniz, indirim yapabilirsiniz, yıllık kira artışlarını yapmayabilirsiniz, borçları öteleyebilirsiniz’ diyerek bilgiler aktarıldı, yetkiler verildi. Bunun içinde belediyemizin binalarında, dairelerinde, işyerlerinde kiracı olan vatandaşlarımızın kiralarını almadık. Bu yıl içerisindeki kira artışlarını yüzde 1 yaptık. Borcu olan esnafımızın, vatandaşlarımızın borçlarını öteledik. İlk etapta bazı iller 23 ay derken, biz 6 ay birden öteledik. Gereken her türlü yardım ve desteği bize verilen yetkiler dahilinde yaptık” dedi.



“Bize olan kira borcunuzu, devletimizin bize verdiği yetkiyle almadık”

Özel halk otobüsleri kooperatifine verilen desteğin devletin verdiği yetki dahilinde gerçekleştirildiğine değinen Başdeğirmen, “Sizler bizim için önemlisiniz, vatandaşlarımıza hizmet ediyorsunuz. Çok masraflı ve meşakkatli bir iş yapıyorsunuz. Normal bir esnaf olsaydınız, işyerinizi kapatabilir ve açmayabilir, günlük cari giderlerinizi kısmış olurdunuz. Ancak sizler vermiş olduğunuz hizmet şekliyle işyerinizi kapatmanız diye bir şey olamaz. Hangi şartta olursa olsun, sizler otobüslerinizi çalıştırmak zorundasınız ve çalıştırdınız. Bizde sizlerin bize olan kira borcunuzu, devletimizin bize verdiği yetkiyle almadık. Bizler bu zor günlerde sizlerin yanındayız ve her zamanda olmaya devam edeceğiz. Bugünleri hep beraber aşacağız ve en güzel hizmetleri beraberce vermeye devam edeceğiz. Sizler dirayetli olun, geleceğe umutla bakın. Şuna inanın ki, ülkemizin geleceği çok parlak, çok hızlı bir gelişme içerisindeyiz. Allah’ın izniyle dünyada 17. büyük ekonomiye sahip olan Türkiye, yakın zamanda ilk 10’a girecek diye bende umut ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hedefi budur. Bu hedefin çok uzak olmadığını görüyorum. Çok daha güzel günlerde de yüce Rabbim sizlerle birlikte şehrimize hizmet etmeyi bize nasip etsin. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

