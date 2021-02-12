Uyuşturucuyu kağıt havluya emdirmişler

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, rulo halindeki kağıt havluya emdirilmiş, 238 bin 140 içimlik bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, M.Y.G ve Z.D. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin sırt çantasında yapılan aramada, rulo halinde kağıt havluya emdirilmiş, 238 bin 140 içimlik bonzai olduğu saptandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2021-02-12 13:07:45
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