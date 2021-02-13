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Eğirdir’de “Öğretmenlerimle Oku-Yorum” projesi Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak

İHA

Eğirdir’de “Öğretmenlerimle Oku-Yorum” projesi Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak

– Isparta’nın Eğirdir ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 5,6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Öğretmenlerimle Okuyorum’ Projesi başlatıyor. "Bir Kitap da Sen Gönder" sloganıyla gerçekleştirilecek olan proje sonunda öğrenciler ödüllendirilecek, seçilen kitapların yazarları ile “okuryazar buluşmaları” planlanacak.
Eğirdir Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, projenin amacının öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi. Armutoğlu, şunları söyledi: “Proje, 20202021 eğitim öğretim yılı 2. döneminde, ilçedeki tüm 5,6 ve 7. sınıf öğrencileri ile birlikte başlatılacak. Öncelikle tüm öğrencilere, tasarımı ilgili öğretmenler tarafından yapılmış olan “Yorum Defteri” adlı bir defterin dönem başında ücretsiz olarak ulaştırılması sağlanacaktır. Ardından her okulda farklı branşlardan (Türkçe, İngilizce, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım/bilişim teknolojileri ve yazılım) 10 öğretmen rehberliğinde, 10 kitap, okumaları için öğrencilere tavsiye edilecek.
“Öğrencilerin yazarlarla söyleşi yapmaları sağlanacak”
Öğrencilerin tavsiye edilen kitapları okumaları, ardından defterlerini doldurmaları, sorumlu branş öğretmeniyle çeşitli paylaşımlarda bulunmaları için gerekli imkanlar sağlanacak; okul ve ilçe düzeyinde farklı etkinlik planlamaları yapılacaktır. Böylece öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin “okuma, yazma, konuşma ve resim çizme” becerileri ile desteklenerek geliştirilmesi hedeflenmektedir. Okuma etkinliğinin tüm dersleri kapsayacak şekilde planlanmış olması, projeye disiplinler arası bir rol kazandırmaktadır. Süreç sonunda yapılacak olan ödüllendirme ile öğrencilerin sürece motive olması desteklenecek. Aynı zamanda, seçilen kitapların yazarları ile “okuryazar buluşmaları” planlanacak, böylece öğrencilerin yazarlarla söyleşi yapmaları sağlanacak” dedi.
Proje sonunda en çok kitap okuyarak birinci olan öğrenciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye ise akıllı saat hediye edilecek.

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