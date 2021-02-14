Kerevit üretiminde birinci sıradaki Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılığın önüne geçilemiyor Ekipler her denetiminde kilolarca kaçak avlanılan kerevit yakalıyor Hafta sonu denetiminde 230 pintere el konuldu, 250 kilogram canlı kerevit göle iade edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kerevit üretiminde birinci sıradaki Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılığın önüne geçilemiyor Ekipler her denetiminde kilolarca kaçak avlanılan kerevit yakalıyor Hafta sonu denetiminde 230 pintere el konuldu, 250 kilogram canlı kerevit göle iade edildi

İHA

Kerevit üretiminde birinci sıradaki Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılığın önüne geçilemiyor Ekipler her denetiminde kilolarca kaçak avlanılan kerevit yakalıyor Hafta sonu denetiminde 230 pintere el konuldu, 250 kilogram canlı kerevit göle iade edildi

Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü’nde yasak olmasına rağmen üreme döneminde olan kerevitlerin kaçak avlanılmasına devam ediliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu denetiminde 230 kerevit pinterine el koyarken, 250 kilogram canlı kereviti göle iade etti.
Türkiye’nin en önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü, ülkedeki kerevit üretiminde birinci sırada yer alıyor. Isparta, 2020 yılında 783 ton kerevit ihracatı gerçekleştirdi. Ancak üreme dönemleri için tüm iç sularda 1 Kasım30 Haziran tarihleri arasında kerevit avcılığı ve pazarlanması yasak. Bu kapsamda Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, gölde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde tüm uyarılara rağmen kaçak kerevit avlanmasının devam edildiği görülüyor. Kanca tarama ve diğer yöntemlerle gölde denetimler gerçekleştiren ekipler, yakaladıkları kerevit pinterlerine el koyarken, bu pinterlerin içinden çıkan kerevitler göle iade ediliyor.

230 kerevit pinterine el konuldu
Eğirdir Gölü’nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda yapılan denetimlerde farklı yerlerde tespit edilen 230 adet kerevit pinterine el konuldu. Pinterlerden çıkan yaklaşık 250 kilogram canlı kerevit ise göle iade edildi.

“Kaçak avcılık girişimleri bildirilmeli”
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, Eğirdir Gölü’nün Türkiye’nin kerevit üretiminde ilk sırada yer aldığını belirterek, “Tatlı su ıstakozu olarak da bilinen kerevit, gölde faaliyet gösteren balıkçılarımızın su ürünü olarak temel geçim kaynağıdır ve tamamı ihraç edilmektedir. Gölde 1 Kasım30 Haziran arasında kerevitin avlanması ile birlikte nakli ve pazarlanması da yasaktır. Gölde kerevit popülasyonlarının korunması, üremelerine imkan tanınması ve avcılığının sürdürülebilir olması adına, sayın valimizin tensipleriyle görevlendirilen personellerce oluşturulan su ürünleri kontrol ekibimiz sayın kaymakamımızın destekleriyle içinde yaşadığımız pandemi sürecine rağmen yasağın başladığı 3,5 aylık süre zarfında hafta içi hafta sonu demeden ihbarları değerlendirmekte ve kaçak avcılıkla mücadelesini kararlılıkla yürütmektedir. Ama ne yazık ki halen yapılan denetimlerde üreme döneminde yer alan yumurtalı kerevitlerin avlanılmasında ısrar edildiği el konulan kerevit pinterlerinden anlaşılmaktadır. Gölde faaliyet gösteren kooperatiflerimizin ve balıkçılarımızın tespit ettikleri kaçak avcılık girişimlerini İlçe Müdürlüğümüze bildirmeleri kaçak avcılığın önlenmesi adına son derece önem arz etmektedir. Su ürünleri kontrol ekibimizin kaçak avcılıkla mücadelesi bundan sonraki süreçte de kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da otomobil ile ambulans çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da otomobil ile ambulans çarpıştı: 2 yaralı
Eğirdir’de “Öğretmenlerimle Oku-Yorum” projesi Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak
YEREL HABERLER Eğirdir’de “Öğretmenlerimle Oku-Yorum” ...
Isparta Valisi Seymenoğlu, Seleukeia Sidera Antik Kenti’ni inceledi
YEREL HABERLER Isparta Valisi Seymenoğlu, Seleukeia Sidera Antik ...
Isparta’da zabıtadan seyyar çiçekçi denetimi
YEREL HABERLER Isparta’da zabıtadan seyyar çiçekçi denetimi
İslamköy’de köy evlerini pansiyona dönüştürdüler Vali Seymenoğlu: “Bu yöntemle köy ekonomisi kazanıyor”
YEREL HABERLER İslamköy’de köy evlerini pansiyona dönüştürdüler Vali ...
Türkiye dereceleri elden milli atletizmciler hedef büyülttü
YEREL HABERLER Türkiye dereceleri elden milli atletizmciler hedef ...
Sırt çantasında 238 bin 140 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi Isparta’da tek seferde en yüksek uyuşturucu madde içeren kağıt yakalandı Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sırt çantasında 238 bin 140 kullanımlık uyuşturucu ...
Uyuşturucuyu kağıt havluya emdirmişler
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu kağıt havluya emdirmişler
Isparta Belediyesi’nden özel halk otobüslerine Covid-19 desteği Belediye Meclisi kararıyla otobüs başı çalışma ruhsat bedelleri alınmadı Başkan Başdeğirmen: “Bizler bu zor günlerde sizlerin yanındayız”
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden özel halk otobüslerine ...