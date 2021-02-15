Isparta için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Isparta’da bugün başlayacak olan yağmur yağışının ilerleyen saatlerde kuvvetli kar yağışına dönüşmesinin beklendiği belirtildi.

Isparta Valiliği aracılığıyla yapılan açıklamada, “Isparta’da 15 Şubat Pazartesi günü yağmurla başlayacak yağışın, öğle saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşüyle birlikte kar yağışına dönüşeceği ve gece saatlerine kadar kuvvetli (515cm) olacağı bekleniyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte kar yağışının Salı günü de aralıklı ve hafif olarak devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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