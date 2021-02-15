Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim kurumunun 70 yıllık mezun arşivi oluşturuldu Yaklaşık 3 yıllık çalışma ile tüm mezunların isimleri dijital ortama aktarılıp, dosyaları arşivlendi Okul Müdürü Göçer: “ŞAİK Lisesi Isparta’da birçok kişinin hayatına dokunmuştur”

İHA

Eğitim kurumunun 70 yıllık mezun arşivi oluşturuldu Yaklaşık 3 yıllık çalışma ile tüm mezunların isimleri dijital ortama aktarılıp, dosyaları arşivlendi Okul Müdürü Göçer: “ŞAİK Lisesi Isparta’da birçok kişinin hayatına dokunmuştur”

Isparta’da köklü eğitim kurumlarından Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi’nde (ŞAİK) 70 yıllık mezun arşivi oluşturuldu. İlk öğrencilerini 19511952 eğitim öğretim yılında kabul eden lisenin, tüm mezunlarının isimleri dijital ortama aktarıldı ve arşiv odasında dosyaları oluşturuldu. Mezunlar, okula gelerek, kendi bilgilerini inceleyebilecek.
Isparta’da 19511952 eğitim öğretim yılında kentte bulunan 6 ortaokuldan mezun olan öğrencilerin çevre illerdeki liselere gitmemeleri için Isparta'da Özel Lise Açma ve Yaşatma Derneği tarafından eski halk evi binasında özel lise açıldı. Bu özel lise, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile 18 Temmuz 1952’de Isparta Lisesi’ne çevrildi. İlk mezunlarını 45 öğrenci ile 19541955 eğitim öğretim yılında veren lisenin ismi 1992’de Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi olarak değiştirildi. 20052006 öğretim yılından itibaren "Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi" ismiyle devam eden lisede 70 yıllık mezun arşivi oluşturuldu.

İsimler dijital ortama aktarıldı
İlk öğrencilerinden günümüze kadar mezun olanların dosyalarının arşivlendiği okulda, bilgiler de dijital ortama aktarıldı. Mezun bir kişi liseye geldiği zaman adını ve soyadını söyleyerek, arşivdeki dosyasına ulaşabiliyor. Arşivlenen dosyalarda öğrencilerin bilgileri yer alırken, talep edilmesi halinde bu bilgiler kişiyle paylaşılabiliyor.

“Isparta’da birçok kişinin hayatına dokunan bir lise”
Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi Müdürü Halil Göçer, lisenin Isparta’da hayatına dokunmadığı kimse bulunmadığını söyledi. Bu kapsamda mezunların arşivini oluşturmak istediklerine değinen Göçer, “İl Milli Eğitim Müdürümüz sayın Ömer Yılmaz’ın katkılarıyla arşivimizin daha düzenli hale gelmesi için dosyalama sistemlerimizi yeniledik. Bir öğrencinin okula geldiği an, buradan mezun olan öğrencimizin dosyasını hazırladık. İsmini söylediği an, numarasını bilmese bile dosyalarda adını, soyadını, numarasını ve geçmişine ait tüm bilgilerini bulmasını sağlamak için bir çalışma yaptık. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. Onların burada hazır bir geçmişi olduğunu belirtmek istiyoruz ve kendilerini okulumuza davet etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Çalışma 3 yıl sürdü”
Bilgilerin dijital ortama da aktarıldığını kaydeden Göçer, “Bir öğrencimiz okulumuza gelip ismini soyadını söylediği an dosyası arşivimizde hazırdır. Dosyaların hazırlanması yaklaşık 3 yılımızı aldı” dedi.
Göçer, daha önce mezunların okula geldiğinde numarasını bilememesi nedeniyle dosyalarına ulaşılamadığını belirterek, dijital ortama aktarılan bilgiler sayesinde bunun daha kolay hale getirildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4’ü öğretmen 6 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4’ü ...
Minibüsle otomobil çarpıştı: 4'ü öğretmen, 6 yaralı
YEREL HABERLER Minibüsle otomobil çarpıştı: 4'ü öğretmen, 6 yaralı
Isparta için kuvvetli kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Isparta için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Evde uyurken çıkan yangında dumandan etkilenen baba- kız hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Evde uyurken çıkan yangında dumandan etkilenen baba- ...
Isparta’da baba ve bebeği yanmaktan yoldan geçen bir vatandaş sayesinde kurtuldu Yangına ilk müdahaleyi yapan Osman Tolan: “Geçerken camdan çatırtı sesleri duydum”
YEREL HABERLER Isparta’da baba ve bebeği yanmaktan yoldan geçen bir ...
Kerevit üretiminde birinci sıradaki Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılığın önüne geçilemiyor Ekipler her denetiminde kilolarca kaçak avlanılan kerevit yakalıyor Hafta sonu denetiminde 230 pintere el konuldu, 250 kilogram canlı kerevit göle iade edildi
YEREL HABERLER Kerevit üretiminde birinci sıradaki Eğirdir Gölü’nde ...
Isparta’da otomobil ile ambulans çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da otomobil ile ambulans çarpıştı: 2 yaralı
Eğirdir’de “Öğretmenlerimle Oku-Yorum” projesi Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak
YEREL HABERLER Eğirdir’de “Öğretmenlerimle Oku-Yorum” ...
Isparta Valisi Seymenoğlu, Seleukeia Sidera Antik Kenti’ni inceledi
YEREL HABERLER Isparta Valisi Seymenoğlu, Seleukeia Sidera Antik ...