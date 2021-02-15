Isparta’da 124 köy okulunda 5 bin 336 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Isparta’da kademeli eğitime geçiş kapsamında 124 köy okulunda 5 bin 336 öğrenci ders başı yaptı. Köy okullarını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, öğrencilere Covid19 tedbirleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında köy okullarında eğitim öğretim yılının ikinci dönemi kademeli olarak yüz yüze eğitimle başladı. Bu kapsamda Isparta’da 124 köy okulunda toplam 5 bin 336 öğrenci ders başı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, yüz yüze eğitimin başladığı Büyükhacılar köyüne giderek, burada öğrencilerle bir araya geldi. Büyükhacılar Ortaokulu idarecilerinden yüz yüze eğitim uygulamaları ve okulda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Yılmaz, öğrencilerle sohbet ederek, maske, mesafe ve temizlik kuralları hakkında tavsiyelerde bulundu.

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