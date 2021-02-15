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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Şükrü başkan Türkiye’de örnek gösterdiğimiz bir belediye başkanı”

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Şükrü başkan Türkiye’de örnek gösterdiğimiz bir belediye başkanı”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin daveti üzerine partisinin Aksaray İl Kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferans sistemiyle katıldığı kongrede, Başkan Başdeğirmen’i Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.
Kongrenin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki önemli açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Başdeğirmen’in AK Parti bayrağını Isparta’da başarıyla dalgalandırdığını belirten Özhaseki, “Allah razı olsun çalışkanlığı ile dürüstlüğüyle, halkın içerisinde olmasıyla örnek gösterdiğimiz bir belediye başkanı” diye konuştu.

“Amaç belediyelerimizin daha başarılı olmasıno sağlamak”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Şükrü Başkan daha önce Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapan, halkın içinden birisi. 2019 Mart yerel seçimlerinde de ipi göğüsleyen bir arkadaşımız. O günden itibaren bende yakından takip ediyorum. Allah razı olsun çalışkanlığı ile dürüstlüğüyle, halkın içerisinde olmasıyla örnek gösterdiğimiz bir belediye başkanı. Bundan 23 ay önce ben Isparta’ya gidip bir çalışma yaptım. İllerimizi de geziyoruz. İllerinde röntgenini çekiyoruz orada. Amaç belediyelerimizin daha başarılı olması. Oradaki çalışmalarımızda Şükrü Başkanımızın gayretini hep birlikte gördük. Çarşıya çıktığımızda insanların ‘Şükrü Abi’ diye koşarak gelmesi benim için bir ölçüdür. Sonrasında ilgili bakan arkadaşlarımızı Isparta’da da aradım. Yapılacak çalışmalarla ilgili benim de ricalarım oldu. Onlarda sağolsunlar ellerinden geleni yapıyorlar. Ben değerli başkanımızı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. AK Parti bayrağını Isparta’da en iyi şekilde dalgalandırıyor. Bundan da övünç duyuyoruz. Kıvanç duyuyoruz. Nice güzel çalışmaları da bundan sonra yapacaktır. Bizlerde ona yardımcı olmaya devam edeceğiz”

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