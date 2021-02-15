Isparta Belediyesi’nden karla mücadele seferberliği Karla mücadelede 1200 personel görev alıyor

Isparta Belediyesi, kentteki kar yağışı nedeniyle karla mücadele eylem planını devreye alırken, 1200 personel ile 24 saat esasına göre çalışma başlattı.

Isparta Belediyesi pazartesi günü saat 15.00 sularında başlayan ve akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı ile birlikte, Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında çalışmalarını 24 saat esasına göre başlattı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda hazırlanan Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında şehrin 7 ayrı noktasında önceden 75 iş makinesini konuşlandıran belediye ekipleri, çalışmalarına yağış ile birlikte başladı. Karla mücadele için 1200 personel 24 saat esasına göre çalışmalar gerçekleştirecek.

Karla mücadele çalışmalarına Isparta Belediyesi Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden oluşturulan ekipler katılıyor.

Vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi, günlük hayatın aksamaması için öncelikli olarak otobüs güzergâhları, hastane önleri ve ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde başlatılan çalışmalarda greyderlerle yollar açılırken, ayrıca buzlanmaya karşıda cadde, sokak ve kaldırımlarda tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için yoğun ve titiz bir çalışma sürdürdüklerini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydederken, büyük bir gayret ve özveri ile karla mücadele çalışmalarına katılan tüm personele teşekkür etti.

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