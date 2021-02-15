Isparta’da okullara kar tatili

Isparta’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullar 16 Şubat Salı günü tatil edildi.
Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelindeki (il merkezi ve ilçeler) tüm okullarda eğitime 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelimiz 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.