Isparta’da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkili olurken, kent beyaza büründü. Vatandaşları da sevindiren kar, gün ağarınca güneşle birlikte ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Isparta il genelinde dün öğleden sonra başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırırken, kent merkezi ve birçok ilçe, belde ile köy beyaza büründü. Uzun zamandır beklenen kar yağışının gelmesi vatandaşları da sevindirdi. Güneşli bir güne uyanan Isparta’da beyaz örtü güzel görüntüler ortaya çıkardı. Kent merkezinin yüksek mahallelerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye çıkarken, ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı.

Dükkanının önündeki karları temizlemeyen esnaf Ali Metin, uzun zamandır kent merkezine kar yağmadığını belirterek, yağışın kendilerini sevindirdiğini söyledi. Metin, “Dün akşam maşallah rahmet güzel yağdı. Biz de dükkanımızın önünü temizliyoruz” dedi.



“Isparta için çok güzel oldu”

Bilal Habeşi Yüksel ise kent merkezinin bu mevsim ilk kez bu kadar kar yağışı gördüğünü ifade etti. Yağışın kendilerini sevindirdiğini belirten Yüksel, “Mikroplar da kırıldı. Isparta için çok güzel oldu. Şimdi de temizlemeye başladılar. İnşallah bundan sonra kuraklıklar da biter ve Şubat’ın sonuna kadar yağar” diye konuştu.



Belediye ekipleri aralıksız çalıştı

Öte yandan kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Isparta Belediyesi ekipleri de dün akşam saatlerinden itibaren yoğun bir mesai harcıyor. Karla mücadele çalışmalarına Isparta Belediyesi Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden oluşturulan ekipler katılıyor. Gece boyu devam eden çalışmalarda öncelikli olarak otobüs güzergâhları, hastane önleri ve ana arterler başta olmak üzere greyderlerle yollar açılırken, buzlanmaya karşı da cadde, sokak ve kaldırımlarda tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar sabah saatlerinde de devam etti. Çalışmalar sonucunda kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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