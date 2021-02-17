Şehir Plancısı genç girişimci mantar üretimine başladı, devlet desteği ile bölgenin en büyük tesisini kurdu Mehmet Pala, 2 bin metrekare alanda günlük 3 tona kadar mantar üretimi gerçekleştiriyor Pala: “Mantar talebi yüksek, beyaz altındır” “Salamura ve kompost tesisi kurmak istiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehir Plancısı genç girişimci mantar üretimine başladı, devlet desteği ile bölgenin en büyük tesisini kurdu Mehmet Pala, 2 bin metrekare alanda günlük 3 tona kadar mantar üretimi gerçekleştiriyor Pala: “Mantar talebi yüksek, beyaz altındır” “Salamura ve kompost tesisi kurmak istiyoruz”

İHA

Şehir Plancısı genç girişimci mantar üretimine başladı, devlet desteği ile bölgenin en büyük tesisini kurdu Mehmet Pala, 2 bin metrekare alanda günlük 3 tona kadar mantar üretimi gerçekleştiriyor Pala: “Mantar talebi yüksek, beyaz altındır” “Salamura ve kompost tesisi kurmak istiyoruz”

Isparta’da şehir plancısı olarak hizmet veren Mehmet Pala, 2 bin metrekarelik kapalı alanda devlet desteği ile bölgenin en büyük mantar üretim tesisini kurdu. Üretim durumuna göre 35 kişiye kadar istihdam sağlayan Pala, hedefinin salamura ve kompost tesisi kurmak olduğunu söyledi

Şehir Plancısı Mehmet Pala, farklı bir alanda yatırım fikrinden yola çıkarak, yaklaşık 2 yıllık araştırma sonucunda mantar üretim tesisine karar verdi. Pala, kent merkezine çok yakın bir bölgede daha önce ip deposu olarak kullanılan 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesisi, mantar üretiminde değerlendirdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun IPARD destekleri kapsamında ‘Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi’ alanında yüzde 50 hibe desteği ile kurulan 14 odalı tesiste, günlük 3 tona kadar mantar üretimi gerçekleştirilebiliyor. Üretilen mantarlar İstanbul başta olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.

Kursiyerler yerinde görüyor
Isparta ve çevre bölgesinde gerek alanı gerekse teknolojisiyle örnek bir tesis olan alanı her dönem Halk Eğitim Merkezi’nde mantar yetiştiriciliği eğitimi alan kursiyerler ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında mantar üretiminin tüm aşamalarını yerinde gören kursiyerler, üretim için büyük deneyim kazanıyor.

“TKDK’dan yüzde 50 hibe desteği aldık”
Mehmet Pala, şehir plancılığı yaparken, farklı bir işe girmek istediklerini ve mantar üretimine karar verdiklerini söyledi. Daha önce ip deposu olarak kullanılan bölgenin tarımsal alan olarak geçtiğini belirten Pala, “Bu alanı tarıma nasıl kazandırırız diye düşündük. Az alanda çok işçi çalıştırma kapasitesi olan mantar işine karar verdik. Bununla alakalı abim Muzaffer Pala, tarımsal üretimle ilgileniyordu. Kendisiyle istişarede bulunarak bu tesisi kurmaya karar verdik. Tesis için araştırma yaptık. Böyle büyük bir tesis nerede var, nasıl bir yol izlemişler diye baktık. Daha sonra Eğirdir Belediye Başkanımız ve Büyükgökçeli köyünde Ömer Kahraman abimizi bulduk. Onların yerlerini gezdik ve hoşumuza gittik. Mantar fizibilite raporu çıkardıktan sonra tabi burada ekonomik kazanç da önemli, o sebeple yapmaya karar verdik. Sağ olsun devletimizin desteği ile TKDK’dan yüzde 50 hibe desteği verdi. Bu destekle birlikte tesisimizi kurduk” dedi.

“Mantarın çok olduğu zaman 35 kişiye kadar işçi çalıştırıyoruz”
2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 14 oda bulunduğunu ifade eden Pala, “Her odanın kapasitesinde mantar üretimi 67 ton arasında değişiyor. Burada mantarın çok olduğu zamanlar 35 kişiye kadar, üretimin az olduğu zamanlar ise 20’ye kişiye yakın kişiyi çalıştırıyoruz. Günlük 23 ton arasında mantar üretim kapasitemiz var. Her gün üreterek gönderiyoruz” diye konuştu.

“Mantar beyaz altın”
Mantarın talebinin yüksek olduğuna değinen Mehmet Pala, “Bizim ürünümüz Allah’a şükür hiç kalmadı. Ürettiğimiz ürünü Bursa, Ankara, Adana, İzmir, Balıkesir, İstanbul gibi illere veriyoruz. Bunlar beyaz altın zaten. Değeri kolay kolay düşmüyor. Yapmak isteyen herkes küçük bütçe ile girip bunu değerlendirebilir” dedi.

“Salamura ve kompost tesisi kurmak istiyoruz”
Pala, tesisin kent merkezine yakın olması nedeniyle ilk hedefleri arasında salamura ve kompost tesisi kurmak olduğunu kaydetti. Pala, “Salamurada Isparta’da üretimimiz çok fazla. Salamura tesisi olursa hem vatandaşı, hem çiftçimizi hem de emeğimizi korumuş oluruz. Allah nasip ederse daha sonra toprağın üretimini yapmak istiyoruz. Hedefimiz budur. Çünkü Isparta, yıllık 50 bin kompost tüketiyor ve bu çok büyük bir rakam. Bu nedenle mutlaka buraya kompost tesisi yapılmalı. Yatırımı yüksek maliyetli olduğu için yapmak biraz zaman alacak” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ITSO'ya ÇIPA kredisi bilgilendirmesi
YEREL HABERLER ITSO'ya ÇIPA kredisi bilgilendirmesi
Isparta’da kar yağışı etkili oldu Dün öğleden sonra başlayan kar yağışı gece saatlerinde kenti beyaza bürüdü Isparta’da beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Isparta’da kar yağışı etkili oldu Dün öğleden sonra ...
Isparta´da eğitime kar tatili
YEREL HABERLER Isparta´da eğitime kar tatili
Isparta’da okullara kar tatili
YEREL HABERLER Isparta’da okullara kar tatili
Isparta Belediyesi’nden karla mücadele seferberliği Karla mücadelede 1200 personel görev alıyor
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden karla mücadele ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Şükrü başkan Türkiye’de örnek gösterdiğimiz bir belediye başkanı”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Şükrü ...
Eğirdir’de öğrencilere ‘Yorum Defteri’ dağıtıldı Öğrenciler okudukları kitapları yorum defterine not alacak
YEREL HABERLER Eğirdir’de öğrencilere ‘Yorum Defteri’ ...
Isparta’da 124 köy okulunda 5 bin 336 öğrenci yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Isparta’da 124 köy okulunda 5 bin 336 öğrenci yüz ...
Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
‘Bireysel ifadeler - 2021’ sergisi online açıldı
YEREL HABERLER ‘Bireysel ifadeler - 2021’ sergisi online açıldı
Eğitim kurumunun 70 yıllık mezun arşivi oluşturuldu Yaklaşık 3 yıllık çalışma ile tüm mezunların isimleri dijital ortama aktarılıp, dosyaları arşivlendi Okul Müdürü Göçer: “ŞAİK Lisesi Isparta’da birçok kişinin hayatına dokunmuştur”
YEREL HABERLER Eğitim kurumunun 70 yıllık mezun arşivi ...
Isparta’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4’ü öğretmen 6 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4’ü ...
Minibüsle otomobil çarpıştı: 4'ü öğretmen, 6 yaralı
YEREL HABERLER Minibüsle otomobil çarpıştı: 4'ü öğretmen, 6 yaralı
Isparta için kuvvetli kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Isparta için kuvvetli kar yağışı uyarısı