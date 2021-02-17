Şehir Plancısı genç girişimci mantar üretimine başladı, devlet desteği ile bölgenin en büyük tesisini kurdu Mehmet Pala, 2 bin metrekare alanda günlük 3 tona kadar mantar üretimi gerçekleştiriyor Pala: “Mantar talebi yüksek, beyaz altındır” “Salamura ve kompost tesisi kurmak istiyoruz”

Isparta’da şehir plancısı olarak hizmet veren Mehmet Pala, 2 bin metrekarelik kapalı alanda devlet desteği ile bölgenin en büyük mantar üretim tesisini kurdu. Üretim durumuna göre 35 kişiye kadar istihdam sağlayan Pala, hedefinin salamura ve kompost tesisi kurmak olduğunu söyledi



Şehir Plancısı Mehmet Pala, farklı bir alanda yatırım fikrinden yola çıkarak, yaklaşık 2 yıllık araştırma sonucunda mantar üretim tesisine karar verdi. Pala, kent merkezine çok yakın bir bölgede daha önce ip deposu olarak kullanılan 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesisi, mantar üretiminde değerlendirdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun IPARD destekleri kapsamında ‘Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi’ alanında yüzde 50 hibe desteği ile kurulan 14 odalı tesiste, günlük 3 tona kadar mantar üretimi gerçekleştirilebiliyor. Üretilen mantarlar İstanbul başta olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.



Kursiyerler yerinde görüyor

Isparta ve çevre bölgesinde gerek alanı gerekse teknolojisiyle örnek bir tesis olan alanı her dönem Halk Eğitim Merkezi’nde mantar yetiştiriciliği eğitimi alan kursiyerler ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında mantar üretiminin tüm aşamalarını yerinde gören kursiyerler, üretim için büyük deneyim kazanıyor.



“TKDK’dan yüzde 50 hibe desteği aldık”

Mehmet Pala, şehir plancılığı yaparken, farklı bir işe girmek istediklerini ve mantar üretimine karar verdiklerini söyledi. Daha önce ip deposu olarak kullanılan bölgenin tarımsal alan olarak geçtiğini belirten Pala, “Bu alanı tarıma nasıl kazandırırız diye düşündük. Az alanda çok işçi çalıştırma kapasitesi olan mantar işine karar verdik. Bununla alakalı abim Muzaffer Pala, tarımsal üretimle ilgileniyordu. Kendisiyle istişarede bulunarak bu tesisi kurmaya karar verdik. Tesis için araştırma yaptık. Böyle büyük bir tesis nerede var, nasıl bir yol izlemişler diye baktık. Daha sonra Eğirdir Belediye Başkanımız ve Büyükgökçeli köyünde Ömer Kahraman abimizi bulduk. Onların yerlerini gezdik ve hoşumuza gittik. Mantar fizibilite raporu çıkardıktan sonra tabi burada ekonomik kazanç da önemli, o sebeple yapmaya karar verdik. Sağ olsun devletimizin desteği ile TKDK’dan yüzde 50 hibe desteği verdi. Bu destekle birlikte tesisimizi kurduk” dedi.



“Mantarın çok olduğu zaman 35 kişiye kadar işçi çalıştırıyoruz”

2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 14 oda bulunduğunu ifade eden Pala, “Her odanın kapasitesinde mantar üretimi 67 ton arasında değişiyor. Burada mantarın çok olduğu zamanlar 35 kişiye kadar, üretimin az olduğu zamanlar ise 20’ye kişiye yakın kişiyi çalıştırıyoruz. Günlük 23 ton arasında mantar üretim kapasitemiz var. Her gün üreterek gönderiyoruz” diye konuştu.



“Mantar beyaz altın”

Mantarın talebinin yüksek olduğuna değinen Mehmet Pala, “Bizim ürünümüz Allah’a şükür hiç kalmadı. Ürettiğimiz ürünü Bursa, Ankara, Adana, İzmir, Balıkesir, İstanbul gibi illere veriyoruz. Bunlar beyaz altın zaten. Değeri kolay kolay düşmüyor. Yapmak isteyen herkes küçük bütçe ile girip bunu değerlendirebilir” dedi.



“Salamura ve kompost tesisi kurmak istiyoruz”

Pala, tesisin kent merkezine yakın olması nedeniyle ilk hedefleri arasında salamura ve kompost tesisi kurmak olduğunu kaydetti. Pala, “Salamurada Isparta’da üretimimiz çok fazla. Salamura tesisi olursa hem vatandaşı, hem çiftçimizi hem de emeğimizi korumuş oluruz. Allah nasip ederse daha sonra toprağın üretimini yapmak istiyoruz. Hedefimiz budur. Çünkü Isparta, yıllık 50 bin kompost tüketiyor ve bu çok büyük bir rakam. Bu nedenle mutlaka buraya kompost tesisi yapılmalı. Yatırımı yüksek maliyetli olduğu için yapmak biraz zaman alacak” ifadelerine yer verdi.

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