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Sokağa çıkması için her gün merdiven engelini aşması gerekiyor

DHA

Sokağa çıkması için her gün merdiven engelini aşması gerekiyor


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan yüzde 97 engelli Ramazan Ömür Oruç (71), tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdürüyor. Oruç'un engelli rampası bulunmayan apartmandan sokağa çıkabilmesi için ise her gün zorlu merdiven engelini aşması gerekiyor. Oruç'un öğretmen kızı Şeyma Oruç, "Yöneticiye defalarca ilettik. 'Engelli rampasını biz yaptıralım' dedik ama halen daha bir sonuç alamadık. Çok mağduruz" dedi. Apartman yöneticisi Ali Çetin ise, "Bu evi satın aldıklarında, engelli rampası yoktu. Babaları o zaman da engelliydi. Neden satın almışlar? Toplantıda dile getirildi. Engelli rampası yapılamayacağına karar verildi" diye konuştu.
Isparta'da 9 yıl önce beyin kanaması geçiren 3 çocuk babası Ramazan Ömer Oruç, yüzde 97 engelli hale geldi ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşamaya başladı. Yürüyemez ve konuşamaz durumdaki Ramazan Ömer Oruç ve eşi, 5 yıl önce kent merkezindeki Ayazmana Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın en üst katına taşındı. Ancak Ramazan Ömer Oruç'un taşındığı binanın girişinde engelli rampası bulunmaması nedeniyle hastaneye gitmek ve dışarı çıkmak zorunda olduğu zamanlar hem kendisi hem de ailesi için eziyete dönüştü. Tekerlekli sandalyeye bindirilerek asansörle aşağı indirilip, binanın girişine kadar getirilen Ramazan Ömer Oruç, 10 basamaklı merdiveni ise eşi ve kızlarının yoldan geçen vatandaşları çağırıp, yardım istemesiyle aşabiliyor. Oruç'un apartman yönetimiyle görüşen ailesi merdivenin yanına engelli rampası yapılmasını istedi ancak bugüne kadar sonuç elde edemedi.
'YARDIM EDECEK İNSANLAR ARIYORUZ'
Ramazan Ömer Oruç'un kızı öğretmen Şeyma Oruç, babasının kendisini ifade edemediğini ve yürüyemediğini belirterek, "O yüzden hastaneye çok fazla gidiyoruz. Psikolojik sıkıntıları olduğu için dışarı çıkmak istiyor ve bu şekilde rahatlıyor. Ama biz her zaman bu sıkıntıları yaşıyoruz. En üst kattan asansörle aşağı kadar indiriyoruz. Merdivenin önüne kadar getiriyoruz. Sokağa inebilmesi için burada yardım edecek insanlar arıyoruz. Covid-19 zamanında aslında babama dokunulması yasak ve tehlikelidir. Ama biz her seferinde bunu yapmak zorunda bırakılıyoruz" dedi.
YÖNETİCİ TOPLANTI YAPMIYOR İDDİASI
Babası için yol ile bina arasına asansör rampası yapmak istediklerini belirten Şeyma Oruç, "Yöneticiye defalarca ilettik ve haber gönderdik. Daha önceden tehdit ve hakarete uğradığımız için bununla ilgili ceza almıştı. Bu yüzden de olabilir ya da bilmiyorum. Görev süresi bittiği halde görevini devretmedi. Onun haricinde ne zaman haber göndersek, 'Biz burayı yaptırmak istiyoruz' desek, hiçbir cevap vermiyor. Toplantı da yapmıyor ve karar almıyor. Defalarca biz bununla uğraştık. Ama babam bu şekilde rezil oluyor" diye konuştu.
'NE TOPLANTI OLUYOR NE DE BİR KARAR ALINIYOR'
Yöneticiden bir cevap alamadığı için belediyeye başvurduğunu anlatan Şeyma Oruç, şöyle devam etti:
"Rampa yapılması için belediyeye başvurdum. Belediyeden bana bütün kat sahiplerinin izni olması gerektiği söylendi. Biz kendi paramız ile asansör sistemi kurdurmak istiyoruz. Yönetici hiçbir şekilde buna yanaşmadı. Şu anda çok mağduruz. Bu durumun çözülmesi için yardım istiyoruz. Diğer dairede yaşayanlarla görüştük. Toplantı yapılmasını istiyorlar. Dairede yaşayanlar 'Bireysel imza atamam', 'Toplantı olmadan karar veremem' diyor. Her defasında riske giriyoruz. Mecbur kaldığımız için bu şekilde indirmek zorunda kalıyoruz. Elimizden geldiğince çok iyi bakmaya çalışıyoruz. Gezmeye bile çıkaramaz olduk. 5 senedir bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ben olumlu ve olumsuz bir karar alınmasını istiyorum. Yasal olarak hakkımı arayacağım. Ne toplantı oluyor ne de bir karar alınıyor"
'BU EVİ SATIN ALDIKLARINDA, ENGELLİ RAMPASI YOKTU'
Apartman yöneticisi Ali Çetin ise iddialar karşısında, şu açıklamayı yaptı:
"Toplantı pandemi dolayısıyla yapılamıyor. Son toplantıda bu konu dile getirildi. 2 tane farklı usta getirilerek fiyat alındı, bununla ilgili toplantıda konuştu. Tek alternatif aşağıdaki dairenin güneşini kapatacak şekilde, bir alışveriş mağazasının yan tarafından yapılır şeklinde bilgi verildi. Burada mülk sahibinin izni olmadan herhangi bir işlem yapılamayacağına dair bilgisi verildi. Bundan dolayı toplantıda yapılamayacağına karar verildi. Bu evi satın aldıklarında, engelli rampası yoktu. Babaları o zaman da engelliydi. Neden satın almışlar? Toplantıda dile getirildi. Engelli rampası yapılamayacağına karar verildi. Bizim binaya taşındıklarında babaları engelliydi. O zaman biz de engelli rampası yoktu"DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-02-18 08:18:33

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