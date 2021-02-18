Isparta Emniyeti uyuşturuculara göz açtırmıyor

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 15/02/2021 tarihinde Isparta genelinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda;

5 paket halinde, 6.06 gram ağırlığında Metamfetamin, 1 paket halinde, 35.09 gram Esrar, 4 paket halinde, 2.99 gram Eroin, 1 paket halinde, 12.93 gram Bonzai, 11 adet Sentetik Ecza maddesi,1 adet Hassas Terazi, 6 adet uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparat, 10 adet 9 mm çapında Tabanca Fişeği ve 3 adet sahte olduğu değerlendirilen 100 TL ele geçirildi.

Toplamda 14 şahıs hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem yapılmış, yine aynı operasyonlarda yakalanarak haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapılan, H.B. , H.Ş. ve H.Ş.B. isimli şahıslar çıkarıldıkları Mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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