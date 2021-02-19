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Tasması demire takılan köpeği imam fark edip, kurtardı

DHA

Tasması demire takılan köpeği imam fark edip, kurtardı


Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, bir inşaatın çevre duvarındaki demire tasmasının takılması sonucu mahsur kalan köpek, imam Ali Akkoyu tarafından kurtarıldı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinde imamlık yapar, bir iş için Yalvaç'taki evinde bulunan Ali Akkoyu, dinlendiği sırada dışarıdan gelen inleme seslerini duydu. El fenerini alıp dışarı çıkan Akkoyu, bir inşaatın dış duvarındaki demire tasması dolanan köpeği fark etti. Akkoyu'nun tasmayı demirden çıkartmasıyla birlikte özgürlüğüne kavuşan köpek, gecenin karanlığında gözden kayboldu.
'ADETA İNSAN GİBİ YARDIM İSTİYORDU'
Olay anını anlatan Ali Akkoyu, "Adeta bir insanın 'Kurtarın beni imdat' demesini andırır şekilde sesler kulağıma kadar geldi. Evde bulunan diğer aile fertlerine de bir ses duyup duymadıklarını sordum. Onlar da bir köpeğin mızıklamasına benzer ses duyduklarını söyleyince el fenerini yanıma alarak sesin geldiği yöne hareket ettim. Köpeğin tasmasını demirden kurtarıp özgürlüğüne kavuşturduk. Çığlıkları hala kulağımda. Onlar Allah'ın sessiz kulları. Bazen haberlerde hayvanlara yapılan eziyetleri, katliamları görünce üzülüyor ve görevli bulunduğum camide hayvanlara kötü muamelede bulunulmamasını vaaz ediyoruz. Böyle bir olaya vesile olduğum için mutluyum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN
2021-02-19 14:09:17

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