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Isparta’da poşet içerisine saklanmış 4 ruhsatsız silah ele geçirildi Ruhsatsız silahlar gardırop ve kova içerisinde poşete saklanmış halde bulundu

İHA

Isparta’da poşet içerisine saklanmış 4 ruhsatsız silah ele geçirildi Ruhsatsız silahlar gardırop ve kova içerisinde poşete saklanmış halde bulundu

Isparta’da emniyet ekipleri düzenledikleri operasyonda gardırop ve kova içerisinde poşetlere saklanmış halde 4 ruhsatsız silah ile 50 adet fişek ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 Şubat tarihinde bir şahsın ikametine ve işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda gardırop ve kova içerisinde poşete saklanmış halde 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 50 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs 17 Şubat’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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