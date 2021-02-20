Isparta Belediye Başkanı: “Kim ne derse desin, aldığımız oyun hakkını sonuna kadar vereceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Belediye Başkanı: “Kim ne derse desin, aldığımız oyun hakkını sonuna kadar vereceğiz”

İHA

Isparta Belediye Başkanı: “Kim ne derse desin, aldığımız oyun hakkını sonuna kadar vereceğiz”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amaçlarının yürüyemeyenin ayağı, göremeyenin gözü olmak olduğunu belirterek, “Kim ne derse desin, biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Aldığımız oyun hakkını sonuna kadar vereceğiz” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle muhtarlarının ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Tevazu, samimiyet ve gayretle durmadan yola devam edeceklerini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “kim ne derse desin hiç umurumuzda değil. Biz birlik ve beraberlikle hizmetleri getireceğiz. O getirdiğimiz hizmetlerden art niyetli konuşmaları yapan kişilerin de hizmet almalarını sağlayacağız” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizler burada tevazuyla, samimiyetle ve gayretle Sayın Cumhurbaşkanımızın bize öğretmiş olduğu belediye hizmetlerini bu şekilde devam ettirmeyi sürdüreceğiz. Allah’ın izniyle durmayacağız, durmadan yolumuza devam edeceğiz. Her kişiye, bütün vatandaşlarımıza hangi partiye oy verdiğinin önemi olmadan hizmet edeceğiz. Kim ne derse desin hiç umurumuzda değil. Hangi seviyeyle, hangi seviyesizlikle nereye yaklaşırlarsa yaklaşsınlar, ne derlerse desinler birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bu şehrimize layık olduğu hizmeti getireceğiz. O getirdiğimiz hizmetlerden bu art niyetli konuşmaları yapan kişilerinde hizmet almalarını sağlayacağız. Bundan şüpheniz olmasın” dedi.

“Belediyeciliği Cumhurbaşkanımızdan gördüğümüz gibi insana dokunarak yapıyoruz”
Belediyeciliği gönülden yaptıklarını, belediyeciliğin sadece asfalt, temizlik, çiçek işi olmadığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Biz belediyeciliği Cumhurbaşkanımızdan gördüğümüz gibi insana dokunarak yapıyoruz. Gönülden yapıyoruz. Biz bunları yapamazsak, oturduğumuz koltukları meşgul etmeyelim. İşbirliği içerisinde olursak biz aldığımız görevin karşılığını vatandaşlarımıza vermiş oluruz. Oy versin vermesin, öncelikle ‘bu mahallenin şu sokağı bize oy vermedi, şu kişi bize oy vermedi, şunlar verdi’ dersek en büyük kötülüğü hem kendimize, hem şehrimize yapmış oluruz. Biz ayrım yapmayız, o insan hangi partili diye sormayız. Biz burada, yürüyemeyenin ayağı, göremeyenin gözü konuşamayanın dili, tutamayanın eli olamazsak bizim burada oturmamızın hiçbir anlamı yok” görüşlerinde bulundu.

“Aldığımız oyların hakkını sonuna kadar vereceğiz”
Aldıkları oyun hakkını sonuna kadar vereceklerini belirten Belediye Başkanı Başdeğirmen, “İstedikleri kadar bize iftira atsınlar. Muhatabımız değiller. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Aldığımız oyların hakkını sonuna kadar vereceğiz” diye konuştu.

“Bizi kimse yıldıramaz”
Başdeğirmen şöyle konuştu: “Yüce Rabbim bize bu görevi vermiş, vatandaşlarımızın değerli oyları ile bu görevlere gelmişiz. Bizi kimse yıldıramaz. O aldığımız oyların hakkını sonuna kadar vereceğiz. İstedikleri kadar iftira atsınlar, istedikleri kadar ahlaksızlık yapsınlar. Hiçbiri bize engel değildir. Bizim ne kadar doğru ve olumlu işler yaparak ilerlediğimizi hem sağduyulu vatandaşlarımız görüyor, hem de yüce Rabbimiz görüyor. Şu mübarek üç ayların başladığı en kutsal, mübarek günlerimizde her şeyin takdiri Allah’tandır. Yüce Rabbim doğruyu da görüyor, eğriyi de görüyor. Bunun yargılayıcısı yüce Rabbimizdir. Biz O’na sığınıyoruz. Muhatabımız değiller, hiçbir zaman da cevap verecek değiliz. Söylediği konuları ortaya koyup da konuşacak da değiliz. Suçladığınız kişi suçluysa, suçlu olduğuna inanıyorsanız ve elinizde bununla alakalı bir şahit bir de belge varsa çıkarsınız ortaya konuşursunuz. Ondan sonrası bizi hiçbir zaman ilgilendirmez”
Konuşmasının sonunda Başkan Başdeğirmen’e mahalle muhtarlar adına dernek başkanı Gökhan Büyükleblebi çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhtarlardan Başdeğirmen’e destek “44 mahalle muhtarı kenetlendik, başkanımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Muhtarlardan Başdeğirmen’e destek “44 mahalle muhtarı ...
Davraz’da Valilik Kupası Kayak ve Snowboard Yarışmaları yapılacak
YEREL HABERLER Davraz’da Valilik Kupası Kayak ve Snowboard ...
Isparta’da poşet içerisine saklanmış 4 ruhsatsız silah ele geçirildi Ruhsatsız silahlar gardırop ve kova içerisinde poşete saklanmış halde bulundu
YEREL HABERLER Isparta’da poşet içerisine saklanmış 4 ruhsatsız ...
Isparta’da 13 adet sahte para ele geçirildi
YEREL HABERLER Isparta’da 13 adet sahte para ele geçirildi
Tasması demire takılan köpeği imam fark edip, kurtardı
YEREL HABERLER Tasması demire takılan köpeği imam fark edip, ...
Isparta halısı minyatürleşti, somut olmayan kültürel miras unvanı aldı Isparta’da halı tezgahları küçüldü, minyatür halıcılık gelişti Minyatür halı hediyelik eşya olarak kullanılıyor Halı dokumacısı İhsan Akkuş: “Isparta halısı hediyelik ürün haline dönüştü” “Türkiye’nin birçok ilinde Isparta’dan temin edilen malzemelerle minyatür halı dokunuyor”
YEREL HABERLER Isparta halısı minyatürleşti, somut olmayan kültürel ...
Isparta Emniyeti uyuşturuculara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Isparta Emniyeti uyuşturuculara göz açtırmıyor
Sokağa çıkması için her gün merdiven engelini aşması gerekiyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkması için her gün merdiven engelini aşması ...