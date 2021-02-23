Isparta Belediyesi 2021 Atletizm Yarışmaları yapıldı

Isparta Belediyesi 2021 Yılı Atletizm Yarışmaları, Sav Atletizm Pistinde yapıldı.





Pandemi kuralları çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak düzenlenen yarışmaları Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Atletizm İl Temsilcisi Sibel Yılmaz da takip etti. 70’e yakın sporcunun katıldığı yarışmalarda dereceye girenleri madalyaları dağıtıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda, 2021 yılı atletizm yarışmalarını düzenlediklerini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, “Başkanımızın talimatlarıyla belediyemiz bünyesinde Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurduk. Bütün gençlerimizin katılımlarını sağlayabilmek adına güzel organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Atletizm Federasyonu ile birlikte ortaklaşa birinci atletizm yarışmalarını gerçekleştirdik. Gençlerimizin katılımlarından ziyadesiyle mutlu olduk. Isparta’da gençlikle, sporla daha güzel adımlar atılacağına eminiz. Isparta Belediyesi olarak spora büyük önem veriyoruz. Organizasyonlarımızı pandemi kuralları çerçevesinde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

"70 sporcu ter döktü"

Pandemi dolayısıyla uzun bir süre ara verilen spor faaliyetlerinin, normalleşme sürecinde kurallar çerçevesinde başladığını aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “Atletizm İl Temsilciliğimizin faaliyet programında yer alan ve Isparta Belediyesinin destekleriyle 1.Isparta Belediyesi Atletizm Yarışmalarını organize ettik. Çocuklarımız uzun bir aranın ardından yarışmanın heyecanı içerisinde. Yaklaşık 70 sporcumuz bugün ter döktüler. Katkılarından dolayı Isparta Belediye Başkanlığına, Atletizm İl Temsilciliğine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

Atletizm İl Temsilcisi Sibel Yılmaz’da yarışmaların düzenlenmesine katkı sunan ve atletizmin çeşitli branşlarında ter döken tüm sporculara teşekkür etti.

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