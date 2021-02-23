Apartmanın 4'üncü katından düşen genç kız, öldü

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA (DHA)ISPARTA'da kaldığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evinin 4´üncü katından beton zemine düşen Kadriye A. (15) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'ndeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evinde yaşandı. Kadriye A., kaldığı sevgi evinin 4´üncü katından dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadriye A.´nın cenazesi, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-02-23 19:04:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.