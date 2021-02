Isparta Valisi Seymenoğlu: “Temennimiz bir an önce kontrollü de olsa normale dönebilmek”

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Türkiye’de belirlenecek vaka sayılarına göre kentte de normale dönüş için gerekli adımların atılacağını belirterek, “Temennimiz biran önce kontrollü de olsa normale dönebilmek” dedi.

Senirkent ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştiren Vali Ömer Seymenoğlu düzenlenen muhtarlar toplantısına başkanlık yaptı. İlçe programına görevine yeni başlayan Kaymakam Özlem Kılıçtürk’ü ziyaret ederek başlayan Vali Seymenoğlu ardından Senirkent’te görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya Kaymakam Özlem Kılıçtürk, Belediye Başkanı Kadir Heybeli ve Büyükkabaca Belediye Başkanı Mustafa Durmuş da katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Seymenoğlu salgınla mücadelenin sona ermediğini ancak Türkiye’de belirlenecek vaka sayılarına göre ilimizde de normale dönüş için gerekli adamların atılacağını söyledi Vali Seymenoğlu: “Temennimiz bir an önce kontrollü de olsa normale dönebilmek. Türkiye çapındaki vaka sayıları 1 Mart’tan itibaren tekrar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi illerimiz dört gruba ayrılacak. Belki yetki illere bırakılacak. İllere yetki bırakıldığı takdirde bizler de vatandaşımızın lehine olan her kararı almak için şu anda zaten hazırlığımızı yapıyoruz. Ama bu demek değil ki geçmişte alınan kısıtlayıcı kararları kaldırdık, hemen normale döndük demek değil. Çünkü salgın anlık bir şey aramıza virüsü taşıyan bir kişi katılır o bir kişi 3 gün sonra 10 kişi olur, 20 kişi olur. Onun için maskeye, mesafeye ve temizliğe çok dikkat etmemiz lazım” dedi.

Toplantının sonunda Vali Seymenoğlu söz alan muhtarları dinleyerek talep ve önerileri not aldı.

Ardından Senirkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu girişimci kadınları tebrik ederek iş yerlerinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu, üretilen ürünleri inceleyerek bir süre kooperatif üyeleriyle sohbet etti.

İlçede son olarak Kıbrıs Gazisi Arif Hikmet Çalar ve Şehit Polis Memuru Ahmet Örmeci’nin kardeşi Gülten Örmeci’yi evlerinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu bir süre ailelerle görüştü.

