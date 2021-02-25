Isparta’da gençlere uyuşturucu satan zehir taciri yakalandı

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Isparta’da gençlere uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G. (46) isimli şahsın Gönen ilçesine bağlı köylerde gençlere uyuşturucu madde sattığı yönündeki bilgi üzerine hareke geçti. 24 Şubat’ta düzenlenen operasyonda şüpheli, içerisinde bulunduğu araçta yakalandı. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde arama köpeğinin yardımıyla yaptığı aramada araçta bulunan eşyalar arasına gizlenmiş ve satışa hazır halde 6 gram bonzai, 6 gram toz esrar, 2 gram plaka esrar, 1 gram kokain, 24 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 2 adet cinsel içerikli hap, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet paketlemede kullanılan kilitli poşet ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli S.G., ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçundan gözaltına alındı. S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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