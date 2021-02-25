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Isparta’da engellilere yönelik trikotaj kursu açıldı 12 engelli kursiyer 660 saat eğitim alacak

İHA

Isparta’da engellilere yönelik trikotaj kursu açıldı 12 engelli kursiyer 660 saat eğitim alacak

Isparta Belediyesi, İşkur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Halife Sultan Mahallesi’nde İşgücü Eğitim Programı çerçevesinde, engelli vatandaşlara yönelik Trikotaj Kursu açıldı.
4 ay sürecek olan Trikotaj Kursunun başlaması dolayısıyla, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, İşkur İl Müdürü Mustafa Höke ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Karadem kursiyerleri ziyaret ederek, çalışmalarda başarı temennilerinde bulundu.
“Üretim ve ekonomiye katkılarını bekliyoruz”
İşkur İl Müdürü Mustafa Höke, engellilere yönelik trikotaj kursunun başladığını dile getirerek, “Pandeminin tüm sektörleri etkilediği bu süreçte bu kursu başlatmak bizim için çok önemli. Bu kurslara engellilerimizle başlamak bizim için mutluluk verici. Engellilerimizin sosyal hayata, istihdama katılımları bizim için önemli. Kursun açılmasına destek olan belediyemize ve halk eğitim merkezi müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimize teşekkür ediyorum, üreterek ekonomiye ve istihdama katkılarını, sosyal hayata, topluma katılımlarını bekliyoruz ve her zaman desteğe hazırız” dedi.
“Kursa katılanlar becerilerini artıracaklar”
Üreten Engelliler Derneği üyelerine yönelik kursun hayırlar getirmesini dile getirerek, bu kursa 12 kursiyerin katılacağını ve 660 saat süreceğini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Karadem de, “Kursun sonunda kursa katılanlar becerilerini artıracaklar, güzel eserler ortaya koyacaklar. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e, İşkur İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüze de destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
“Engelsiz bir Isparta için yola devam ediyoruz”
Isparta’da engelsiz bir şehri ortaya çıkarmak istediklerini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, “Bir engellimiz sokağa çıktığında hayatını en güzel idame edebilmeli, ihtiyaçlarını görebilmeliydi. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla belediyemiz bünyesinde Engelli Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Engellilerimiz sadece dışarıdaki sosyal hayatın içerisinde kendine yer edinebilecek, üretebileceği, ürettiğini satabileceği mekanların da olmasının gerektiğini düşündük. Bugün İşkur, Halk Eğitim Merkezi ve belediye işbirliği ile Üreten Engelliler Derneği üyelerimize yönelik bir kurs açıldı. Engellilerimiz çok güzel üretimler gerçekleştiriyorlar. Başkanımızın talimatları doğrultusunda bizlerde Engelliler Koordinasyon Birimimizle birlikte engellilerimizin tüm sorunlarını çözüp engelsiz bir Isparta için yola devam ediyoruz” dedi.
“Yeteneklerini geliştiriyoruz”
Kurs hocası Sema Baykara da, kursun düzenlenmesine vesile olan Isparta Belediyesi, İşkur ve HEM’e teşekkür ederken, “Burada engellilerimize kurs vererek yeteneklerini geliştiriyoruz. Aynı zamanda psikolojik olarak da kendilerini iyi hissediyorlar. Kursiyerlerimiz de burada bulunmaktan dolayı çok memnunlar. Kursun açılmasına katkı sunan Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e, İşkur Müdürümüze, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze desteklerinden ve bu imkanı bizlere sağladıklarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Böyle bir kursun açılmasından dolayı teşekkürlerini ileten kursiyerler de, “Pandemi sürecinde evde bunalmıştık. Bu kursun açılması çok iyi oldu. Hem işlerimizi yapıyoruz, hem de kursumuza geliyoruz. Kursta güzel eserleri ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz. Bu kursun düzenlenmesine vesile olan Belediye Başkanımıza, İşkur İl Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz” dediler.

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