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Isparta’da 92 kayakçı Valilik Kupası’nda kıyasıya yarıştı Akdeniz’in incisi Davraz’da ilk kez Valilik Kupası yarışmaları düzenlendi Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek: “İlk kez düzenlediğimiz yarışmaya katılım gayet iyiydi”

İHA

Isparta’da 92 kayakçı Valilik Kupası’nda kıyasıya yarıştı Akdeniz’in incisi Davraz’da ilk kez Valilik Kupası yarışmaları düzenlendi Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek: “İlk kez düzenlediğimiz yarışmaya katılım gayet iyiydi”

Isparta’da kayak sporunun yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Alp Disiplini Kayak ve Snowboard Valilik Kupası yarışlarında 92 sporcu kıyasıya yarıştı. Davraz Kayak Merkezi’ndeki yarışmada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Davraz Kayak Merkezi’nde kayak sporunun il geneline tanıtımının yapılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Alp Disiplini Kayak ve Snowboard Valilik Kupası yarışları düzenlendi. Isparta Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmalar Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi’nde yapıldı. Türkiye Kayak Federasyonu talimatlarına uygun olarak düzenlenen Alp Disiplini Kayak ve Snowboard Valilik Kupası yarışlarına 20202021 sezonu lisans vizesi olan sporcular katıldı. Yarışlarda 70’i kayak, 22’si snowboard olmak üzere 92 sporcu yarıştı.
Farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gevrek: "Bu yıl ilk kez bu yarışı düzenledik"
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, bu yıl kayak sezonunun geç başladığını belirtti. Sporcuların yaklaşık 11 aydır pandemiden dolayı antrenman ve spordan uzak kaldığına değinen Gevrek, "Bu sene ki Türkiye şampiyonasına çocuklarımızı geçen senenin dereceleriyle gönderdik. Bu yıl ilk kez valilik kupası adı altında kayak ve snowboard yarışları düzenledik. Katılım da gayet iyiydi. Bugün çocuklar gerçekten ter atarak yarıştılar. Farklı kategorilerde 70 kayak, 22 de snowboard yarışmacısı vardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, derece alan sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Sporcu Bengüsu Yağmur: "Kayak benim hayatım”
Yarışmaya katılan 14 yaşındaki Bengüsu Yağmur, 7 yıldır kayak sporuyla ilgilendiğini söyledi. Kayak yapmayı çok sevdiğini belirten Yağmur, "Kayak benim hayatım. Geleceğimi kayak belirleyecek. Yarışmada biraz yavaş kaydım, derecemden çok memnun değilim. Milli takımda olmak istiyorum ama olabileceğimi de çok sanmıyorum" diye konuştu.

"Gelecekte milli takıma girmek istiyorum"
Ecem Yıldız da yarışmanın kendisi açısından iyi geçtiğini ifade etti. Yıldız, “Başta heyecanlıydım, kayarken iyiydi. Şuanda halen heyecanlıyım ve derecemi çok merak ediyorum. Gelecekte milli takıma girmek istiyorum. Kayağın okulumu da belirleyeceğini düşünüyorum. O yüzden kayak benim için çok şey ifade ediyor” açıklamasını yaptı.

"Bu alanda kendime bir sınır koymayacağım"
Yarışmayı tamamlayan Beril Eskici ise 4 yıldır kayak sporuyla ilgilendiğini ve kayak sporunun kendisi açısından çok şey ifade ettiğini söyledi. Eskici, “En sevdiğim spor ve bu iş benim için çok eğlenceli. Hayatım boyunca ne kadar ileri gidebilirsem o kadar ileri gitmek istiyorum. Bu alanda kendime bir sınır koymayacağım” diye konuştu.

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