Isparta’da bu yıl 8 milyon 377 bin fidan yetiştirilmesi hedefleniyor

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü, gelir getirici türler kapsamında kestane, lavanta, biberiye, ceviz, badem gibi fidan üretimi gerçekleştiriyor. Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy 2021 yılında 8 milyon 377 bin fidan üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü’nde 2021 yılı çalışmalarını denetledi. Ulusoy, arazi çalışmaları, yeni çimlenen ardıç ve kestane fidanları, repikaj parselleri, ekime hazırlanan ardıç tohumları ve yeni şeflik binasında incelemelerde bulundu.

Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü’nün ürettiği fidanlarla ülkenin ve bölgenin yeşillenmesine çok önemli katkılar sağladığını söyledi. Özellikle gelir gtirici türler kapsamında üretimi yapılan kestane, lavanta, biberiye ceviz ve badem gibi fidanlarla halkın ekonomik olarak da desteklendiğine değinen Ulusoy, müdürlük bünyesinde bu yıl 8 milyon 377 bin fidan yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Refik Ulusoy yapılan başarılı çalışmalarla ilgili Eğirdir Fidanlık Müdürü Cumhur Gafar ve ekibine teşekkür ederek, 2021 yılının tüm çalışanlar için başarılı geçmesini diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.