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Isparta’da lokanta ve kafeler normalleşme hazırlıklarına başladı Sabah erken saatlerde dükkanlarını açan esnaf, yüzde 50 kapasite ile hizmet vermek için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını bekliyor

İHA

Isparta’da lokanta ve kafeler normalleşme hazırlıklarına başladı Sabah erken saatlerde dükkanlarını açan esnaf, yüzde 50 kapasite ile hizmet vermek için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını bekliyor

Isparta’da Covid19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri kısıtlanan lokanta, kafe ve restoranlar normalleşme süreci kapsamında hazırlıklarına başladı. Sabah erken saatlerde dükkanlarını açan esnaf, yüzde 50 kapasite ile hizmet vermek için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını bekliyor.
Korona virüs pandemisi kapsamında ülke genelinde tedbirler uygulanmaya devam ederken, kontrollü normalleşme adımlarıyla lokanta, kafe ve restoran gibi işletmelere getirilen kısıtlamalar esnetildi. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre bu tür işletmeler 07.0019.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile hizmet verebilecek. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığının verilerine göre orta riskli iller arasında yer alan Isparta’da lokanta ve kafe esnafı, sabah erken saatlerde dükkanlarını açarak, normalleşme hazırlıklarına başladı. İşletmelerin belirlenen kriterlerde hizmet vermeye başlaması için İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı bekleniyor.

“Umuyoruz tekrar kapanma kararıyla karşı karşıya kalmayız”
Yeni Sanayi Sitesi’nde lokanta işletmeciliği yapan Deniz Oğuz, uzun zamandır paket servis hizmeti verdiklerini belirterek, kontrollü normalleşme adımının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Oğuz, “Dün akşam sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da açıkladığı gibi yüzde 50 kapasite ile eski düzende hizmet etmeye devam edeceğiz. Uzun zamandır beklediğimiz bir karardı. Esnaf çok zor durumdaydı. Umuyoruz tekrar kapanma kararıyla karşı karşıya kalmayız. Yeni açıklanan karar neticesinde sabah geldik, dükkanımızı açtık. Vali beyin başkanlığında toplanacak il hıfzıssıhha kurulundan çıkacak kararı bekliyoruz. Sabah dükkanımızı açtık, temizlik yaptık. Masalarımızı sildik, eski düzenimizi aldık. Karar neticesinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Öte yandan kentin önemli noktalarından biri olan Kafeler Caddesi’ndeki işletmeciler de normalleşme adımları kapsamında çalışmalar yapmak için sabah dükkanlarını açmaya başladı.

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