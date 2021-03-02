Prof. Dr. Hasan Gürbüz, kabri başında dualarla anıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kurucu Rektörü Prof. Dr. Hasan Gürbüz, vefatının 25’inci yıldönümünde Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.
Geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu 1996 yılında hayatını kaybeden Prof. Dr. Hasan Gürbüz, kabri başında anıldı. Anma programına merhumun kardeşi Muammer Gürbüz, Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak ve ilçe protokolü katıldı.
Anma programı kapsamında Sütçüler ilçesindeki kabir başında Kur’anı Kerim tilaveti ve dualar okundu.
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