Tüfekle vurulan yaban domuzu korumaya alındı



Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde tüfekle vurulan yaralı yaban domuzu korumaya alındı.

Eğirdir'in Yazla Mahallesi eski cezaevi yanında yaralı domuzu fark eden vatandaşlar ilgililere haber verdi. Tüfekle birçok yerinden vurularak yaralandığı tespit edilen yaban domuzu için Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Eğirdir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bölgeye geldi.

Ekiplerin yaptığı incelemede yaralı domuzun erkek ve yaklaşık 6 yaşında olduğu belirlendi. Doğa ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere korumaya alınan yaban domuzunun, tedavisi sonrası doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2021-03-02 15:30:22



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