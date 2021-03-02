Isparta’da aranan 168 kişi yakalandı

Isparta’da emniyet ekipleri Şubat ayında yaptığı çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 168 şahsı yakalayarak, adli makamlara teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube MüdürlüğüAranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 128 Şubat tarihleri arasında kent merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalarda aralarında, “Dolandırıcılık” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından 8 yıl, 3 ay, 15 gün hapis cezası ile aranan İ.G., “Kasten Öldürme” suçundan 6 yıl, 4 ay, 20 gün hapis cezası ile aranan Y.K., “Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma” suçundan 6 yıl, 8 ay, hapis cezası ile aranan Ö.A. ve “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 5 yıl, 10 ay hapis cezası ile aranan A.O.K. isimli şahısların da bulunduğu, toplam 168 aranan şahıs yakalanarak, adli makamlara teslim edildi.

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