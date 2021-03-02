Isparta’da Akkent Mahallesi’ne sosyal tesis ve park alanı yapılacak

Isparta’da Akkent Mahallesi’ne yapılacak olan sosyal tesis ve yeni park alanı ile ilgili mahallede hizmet sevinci yaşanıyor. Mahalle Muhtarı Bekir Çevikbaş, “Makinelerin sesine hasret kalmıştık” diyerek, hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda hazırlanan mahallelere sosyal tesis projelerinden birisi de Akkent Mahallesine yapılacak. 10 Mart’ta ihale edilecek olan sosyal tesisler çok amaçlı olarak hizmet verecek. Sosyal tesis ihalesine sayılı günler kala, mahallede ayrıca yeni bir park alanı daha oluşturuluyor. 6650 metrekarelik park alanı oluşturulması amacıyla arazide zemin hazırlığı başlatıldı.

Mahallerine başlatılan çalışmayı ‘Bugün farklı bir gün’ diyerek niteleyen Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş, “Uzun sürelerden buyana bu heyecanlı bekleyiş içerisindeydik. Makinelerin sesine hasret kalmıştık” dedi.

Akkent Camisinden başlayıp, aşağı yola kadar inen alanda yeşil alan ve park oluşturulması için Isparta Belediyesi tarafından çalışma başlatıldığını söyleyen Muhtar Bekir Çevikbaş, “Mahallemiz çok büyük bir park alanına kavuşuyor. Bu parkımızın hemen altında da sosyal tesisimiz yapılıyor. Böylece park alanımız ve sosyal tesis alanımız bir bütünlük arz ediyor. Park yapımının yanı sıra mahallemiz büyük bir proje olan sosyal tesislerine de kavuşuyor. Sosyal tesislerimiz tam da istediğimiz ve mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmış.

Park alanımızla birlikte vatandaşlarımız oturacak, vakit geçirecek, dinlenebileceği bir alana kavuşuyor. Park alanı mahallemize yeni bir çehre kazandırmış olacak. Bu çalışmalar bittikten sonra mahallemiz daha güzel olacak. Mahalle sakinlerimiz mutlu. Bu konuda büyük emeği geçen Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve ekibine şahsım ve mahalle sakinlerim adına sonsuz teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

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