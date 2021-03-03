JAK Timi Davraz’da 146 vatandaşın yardımına koştu Kayak merkezinde düşen ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşların imdadına JAK Timi yetişiyor

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Isparta’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Davraz Kayak Merkezi’nde farklı nedenlerle yardıma ihtiyaç duyan 136 vatandaşın imdadına yetişti. Kar motosikletleriyle bulundukları yerden alınan vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Akdeniz’deki önemli turizm merkezlerinden olan Isparta Davraz Kayak Merkezi, kayak sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle hafta sonu tatilcilerin ve kayak severlerin en uğrak yerlerinden biri. Ziyaretçilere her türlü imkanın sunulduğu Davraz’da bazen istenmeyen kazalar meydana geliyor.

Kış sezonundan itibaren Davraz Kayak Merkezi’nde görev yapan Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, kayak pistlerinde düşme sonucu yaralanan ve yardıma ihtiyaç duyan sporcuları kar motosikletleriyle bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etmekle görevlendirildi.

20202021 yılı kayak sezonunun başlamasıyla, Davraz Kayak Merkezi’nde Ocak ayında 22, Şubat ayında 114 olmak üzere toplam sezon başından bu yana 136) kişi JAK Timi tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak 112 acil sağlık ambulansına teslim edildi

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