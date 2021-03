Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, orta riskli iller arasında yer alan kentte 4 Mart’tan itibaren denetim seferberliği başlayacağını belirtti. Vali Seymenoğlu, kentin sarı renkten mavi renge geçmesi için tüm vatandaşları Covid19 mücadelesine destek olmaya davet etti.

Covid19 tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme süreci için Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kriterlere göre iller risk seviyesine göre ayrıldı. Isparta ise orta risk kategorisi olan sarı renkle bu mücadeledeki yerini aldı.

Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması açısından Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Isparta’da uygulanacak tedbirlerin ele alındığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda tüm kamu kurum ve kuruluş müdürleri hazır bulundu.

Vali Seymenoğlu toplantıda, vatandaşlarımızın bugüne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakarca yaklaşımı sürdürmesinin; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun her kesiminin azami düzeyde uymasının önemine dikkat çekti. Vali Seymenoğlu açıklamasında 4 Mart Perşembe gününden itibaren denetim seferberliği başlatacaklarını söyledi.

Toplantıda denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği için Isparta Valiliği koordinasyonunda kolluk kuvvetleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odaları azami seviyede destek olacağı söylendi.

Toplantıda ayrıca sarı kategoride olan Isparta’nın edindiği kazanımları, belirlenen tedbirlere uyulmadığı takdirde yüksek risk seviyesi olan turuncu hatta çok yüksek risk olan kırmızı kategoriye geçerek kaybedebileceği değerlendirilirken, düşük risk seviyesi olan mavi kategoriye geçebilmek için tüm vatandaşların bu mücadeleye destek olması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.