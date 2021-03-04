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Isparta’da kumar baskınında yakalanan 12 kişiye 52 bin lira ceza

İHA

Isparta’da kumar baskınında yakalanan 12 kişiye 52 bin lira ceza

Isparta’da polisin bir adrese düzenlediği baskında kumar oynarken yakalanan ve korona virüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye toplamda 52 bin 496 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart saat 19.30 sıralarında Zafer Mahallesi’nde bir adreste kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen baskında içeride 12 şahsın olduğu, ikametin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık yer haline getirildiği, yapılan aramada 32 adet iskambil kâğıdı, 44 adet pul olarak kullanılan okey taşı ve 350 TL para bulunduğu tespit edildi.
İncelemenin ardından ikamet sahibi hakkında ‘Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama’ suçundan adli işlem başlatılırken, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince toplam 52 bin 496 TL para cezası uygulandı. Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen ikamet ise mühürlenerek kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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