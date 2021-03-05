Isparta’da sahte jandarma komutanını JASAT yakaladı Kendisini jandarma komutanı olarak tanıtarak 4 ilde dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Isparta’da jandarma ekipleri, sabit ev telefonlarını arayarak kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan ve bu şekilde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin Burdur, Denizli ve Uşak illerinde de vatandaşları aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Mart’ta sorumluluk alanlarında bulunan bölgelerde bir şahsın sabit ev telefonlarını arayarak kendisini jandarma komutanı olarak tanıttığı ve bu şekilde dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT), Şarkikaraağaç ve Yalvaç ilçe jandarma komutanlıkları ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda O.S. isimli şüphelinin Denizli’den Isparta’ya gelerek, dolandırıcılık yaptığı belirlendi. M.D. isimli şahsı dolandırdıktan sonra ticari taksi ile kaçmaya çalışan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Isparta’da M.D.’den aldığı 9 bin lira, 3 adet bilezik, 5 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın ve 1 adet altın yüzüğe el konularak, mağdur şahsa teslim edildi.

O.S. hakkında yapılan araştırmada, 23 Şubat 2021 tarihinde Yalvaç ilçesi Özbayat köyünde A.Ö. isimli şahsın 1030 euro ve 5 bin lira, Burdur ili Yeşilova ilçesi Güneyköy köyünde 3 Mart 2021 tarihinde H.Ç. isimli şahsın 2 adet 22 gram bilezik, 2 adet altın yüzük, 1 adet çift küpe, 5 adet yarım altın, 2 adet gram altın, 1 adet Cumhuriyet altını ve 3 adet çeyrek altınını dolandırdığı belirlendi.

Ayrıca O.S.’nin Denizli’nin Çivril ilçesi Savran Mahallesi'nde 25 Şubat 2021 tarihinde M.T. isimli şahsın 4 bin euro ve Uşak’ta Karahallı ilçesi Delihıdırlı köyünde de 1 Ocak 2021 tarihinde M.Y. isimli şahsın 2 bin 400 Euro ve 3 bin 500 TL'sini dolandırdığı tespit edildi.

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