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Isparta Belediyesi, afet olaylarına anında müdahale için arama ve kurtarma ekibi kurdu 2’si kadın 15 kişiden oluşan ekip tüm eğitimleri geçti

İHA

Isparta Belediyesi, afet olaylarına anında müdahale için arama ve kurtarma ekibi kurdu 2’si kadın 15 kişiden oluşan ekip tüm eğitimleri geçti

Isparta Belediyesi tarafından olası afet gibi durumlara anında müdahale edebilmek amacıyla 2’si kadın 15 kişilik arama ve kurtarma ekibi kuruldu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ekibin Türkiye’nin dışında da görev alabilecek durumda olduğunu söyledi.
Isparta Belediyesi Meclisi’nde Ocak ayında alınan karara göre itfaiye müdürlüğü bünyesinde arama kurtarma ekibi kuruldu. Toplam 15 kişiden kurulan ekip, gerekli eğitimleri tamamlayarak, göreve hazır hale geldi. Isparta Belediyesi Arama ve Kurtarma(ISAK) ekibi, belediye meclisinin Mart ayı son toplantısında kamuoyuna tanıtıldı.

“Tüm imkanlarımızın yanına ISAK’ı dahil ettik”
Toplantıda konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentte AFAD’ın çalışmalar yapabilecek bir ekibi bulunduğunu, belediye olarak kendilerinin de bu yönde bir ekip kurmak istediklerini söyledi. Başdeğirmen, “Şuanda belediyemizin tüm teçhizatları ve ekipmanları belki bölgemizde en üst seviyede olan bir durumda. Herhangi bir boğulma durumunda, kazalarda araç içerisinde sıkışan vatandaşlarımız ile zor durumda olan hayvanların yardımına koşuyoruz. Yan yatmış bir otobüsü çok basit bir cihazla kaldırarak altındaki insanları çıkarabilme teknik imkanına sahibiz. Bunların yanına ISAK’ı dahil ettik. Onlara bir ekip kurduk” dedi.

“Aldığımız görev basit bir görev değil”
Ekipte yer alan personellerin yeteneklerine göre eğitim aldığına değinen Başdeğirmen, ISAK’ın ülke geneli ve yurtdışında hizmete hazır olduğunu belirtti. Başdeğirmen, “Aldıkları eğitim, belge ve yetkiler bunları kapsamaktadır. Öncelikle en yakın bölgelerdeki hadiselerde bizleri çağıracaklar ondan sonra da diğer bölgeler için bizlere haber verecekler. Aldığımız görev basit bir görev değil. Olası bir olumsuzluğun içerisinde can ve başla kendi hayatınızı tehlikeye sokmadan oradaki can ve mal kaybını önlemek sizlerin vazifesidir” diye konuştu.

“Başkanımız büyükşehir edasıyla çalışarak bizleri yetiştirdi”
ISAK Amiri ve Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Yusuf Başpınar, kuruluş amaçlarının olası deprem ve sel gibi fekaletlerde vatandaşları bir an önce kurtarmak olduğunu ifade etti. Başpınar, “Bu olaylara karşı eğitimlerimizi tamamladık. Ben daha önce Aydın Büyükşehir Belediyesi personeliydim, oradan geldim. Başkanımız büyükşehir edasıyla çalışarak bizleri yetiştirdi. Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

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